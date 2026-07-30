בלי רמזים ובלי הדלפות: המהלך חסר התקדים של פסטיגל 2026

אליאנה תדהר ( אליאנה תדהר. (צילום: עלמה פרידמן) )

אחרי שבחודשים האחרונים נחשפו בהדרגה שמות הכוכבים שיככבו בפסטיגל 2026, בהפקה חושפים כעת את המהלך הייחודי שילווה את המופע השנה - אך מבלי לגלות אפילו פרט אחד על העלילה.

צפו בסרטון חשיפה של הפסטיגל

בסרטון ההשקה החדש נראה הבמאי חנוך רוזן לצד כוכבי הפסטיגל, כשהוא מסרב לחשוף בפניהם מה צפוי לקרות במופע. שוב ושוב הם מנסים להבין מה הנושא של הפסטיגל השנה, אך נתקלים באותה תשובה: הכול נשאר סודי.

בלי הדלפות, בלי רמזים

בניגוד לשנים קודמות, שבהן הקהל קיבל הצצות לעלילה, לדמויות ולשירים עוד חודשים לפני העלאת המופע, השנה החליטו בהפקה ללכת בכיוון אחר לחלוטין. תחת הקונספט "Top Secret", מבטיחים כי כל פרטי המופע יישמרו בחשאיות מוחלטת עד לערב הבכורה.

בהפקה מבקשים להחזיר את אלמנט ההפתעה, כך שהקהל ייחשף לראשונה לסיפור, לעולם התוכן ולרגעים הגדולים רק כאשר יישב באולם.

קאסט נוצץ במיוחד

למרות שהעלילה נשמרת בסוד, רשימת המשתתפים שכבר נחשפה מסקרנת במיוחד. בין הכוכבים שייקחו חלק בפסטיגל השנה: נועה קירל, רן דנקר, שחר טבוך, אליאנה תדהר, עומר נודלמן, עידן תלם (אינדה גיים), יניב סוויסה ודניאל סטיופין ("ניסים ואנטולי" מ"קופה ראשית"), כשבהפקה רומזים כי בהמשך צפויים להיחשף שמות נוספים.

כעת נותר רק לראות האם הפסטיגל אכן יצליח לעמוד בהבטחה הגדולה שלו ולשמור את כל הסודות עד לערב הראשון - או שההדלפות ינצחו בדרך.