התקדמות במגעים בין ישראל לחמאס לקראת הסכם

מחבלי חמאס ברצועת עזה ( עבד אל ראחים חאטיב )

בישראל וברצועת עזה מתדרכים היום (חמישי) על התקדמות במגעים לקראת יישום שלב ב' בהסכם הפסקת האש, ועל אפשרות שתימסר בקרוב הכרזה בדבר הגעה להסכמות. בשלב זה מדובר בהסכם מסתמן בין המתווכות לבין חמאס.

על פי הפרטים שנמסרו בתדרוכים, ההסכם כולל את פירוז רצועת עזה מכל סוגי הנשק. בין היתר, מדובר בנשק שבידי המשטרה, בנשק קל וכבד, במנהרות, במחסני נשק ובאתרים המשמשים לייצור אמצעי לחימה.

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בסיום התהליך, רק הוועדה הפלסטינית תהיה רשאית לאחסן, להחזיק או לשלוט בנשק ברצועת עזה. חמאס וגופים אחרים ברצועה לא יוכלו להמשיך להחזיק בנשק או בתשתיות הצבאיות הכלולות בהסכם.

אחד הסעיפים המרכזיים נוגע להמשך נוכחותה של ישראל בקו הצהוב. לפי התדרוכים, לא תתבצע נסיגה מהקו הצהוב המקורי לפני שיושלם הפירוז המלא של הרצועה.

חמאס יתחייב לחדול מכל פעילות צבאית, לרבות התעצמות וגיוס פעילים חדשים. לפי אחד הניסוחים שנמסרו, הפסקת הפעילות הצבאית תתקיים במקביל להפסקת החיסולים. בניסוח חלופי של הסעיף נאמר כי ישראל תוכל להמשיך לפעול נגד איומים מתהווים.

מסירת הנשק צפויה להתחיל בתוך שבועות בודדים. הנשק שיימסר יאוחסן במחסנים ייעודיים ויוצא משימוש, כאשר שמירת המחסנים תוטל על כוחות רב־לאומיים.

ההסכם המסתמן מבקש להסדיר לא רק את מסירת הנשק הקיים, אלא גם למנוע מחמאס לחדש את יכולותיו הצבאיות באמצעות גיוס פעילים, ייצור נשק או שיקום תשתיות.

למרות הדיווחים על ההתקדמות וההיתכנות להכרזה קרובה, טרם נמסרה הודעה רשמית על השלמת המגעים או על המועד שבו יחל יישום שלב ב'.