בן 15.5 נאשם באיומים לפוצץ חיילים באמצעות מטען

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית משפט השלום לנוער כתב אישום נגד קטין כבן 15 וחצי ממרכז הארץ, בגין איומים בביצוע מעשה טרור ששלח בהודעות קוליות בקבוצת ווטסאפ.

מכתב האישום, שהגישה עו"ד הילה כהן קדוש מפרקליטות מחוז מרכז, עולה כי בתחילת החודש העלה הקטין סרטון בקבוצת ווטסאפ העוסקת בגידול כלבים. בסרטון נראה רכב צבאי סמוך לרפת, וברקע נשמע הקטין אומר: "הנה הגיעו הצבא, שאלוהים יבייש אותם".

לפי כתב האישום, מיד לאחר פרסום הסרטון הקליט הקטין הודעה קולית נוספת, שבה איים לבצע מעשה טרור נגד החיילים. בין היתר אמר כי ברצונו להניח להם מטען וכי הוא יודע היכן הם נמצאים.

אחד מחברי הקבוצה הזהיר את הקטין כי דבריו עלולים להוביל לדיווח לרשויות ולמעצרים. למרות האזהרה, כך נטען, הקטין שלח בסמוך לכך הודעה קולית נוספת שבה שב ואיים לפוצץ את החיילים באמצעות מטען.

בעקבות ההודעות החליט אחד מחברי קבוצת הווטסאפ לדווח למשטרה. הדיווח הוביל לפתיחת חקירה, ובהמשך להגשת כתב האישום נגד הקטין.

בפרקליטות מחוז מרכז טוענים כי במעשיו איים הנאשם לבצע מעשה טרור מתוך מניע אידיאולוגי ובמטרה לעורר פחד או בהלה בציבור. מדובר בטענות המופיעות בכתב האישום, וטרם ניתנה הכרעה שיפוטית בעניינו.

לצד הגשת כתב האישום ביקשה הפרקליטות מבית המשפט להורות על המשך התנאים המגבילים שהוטלו על הקטין עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בין היתר מבקשת הפרקליטות לאסור עליו להחזיק טלפון נייד ולהשתמש ברשתות החברתיות.

בית המשפט התיר לפרסם את כתב האישום ללא פרטיו המזהים של הנאשם. בהתאם להוראות, חל איסור לפרסם כל פרט שעלול להוביל לזיהויו של הקטין.