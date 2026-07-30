סוף שבוע הוא זמן קלאסי למשהו טעים, מהיר, ולא מכביד. בכל זאת, צריך לשמור מקום לארוחת ערב. והנה רעיון מעולה שכולם אוהבים – מקטן עד גדול: שקשוקה בלתי נשכחת עם חלה טרייה.

אין כמו ריח של שקשוקה מבעבעת ביום שישי בצהריים, לצד חלה טרייה של שבת וסלט קצוץ דק. זה מהיר, צבעוני וסוגר את הפינה בצורה מושלמת. המנה הזו היא בדיוק מה שצריך כדי להתחיל את סוף השבוע בטעם של בית.

המצרכים שתצטרכו (לכ-4-5 סועדים)

חלה טרייה אחת – חובה למריחה! לצד השקשוקה, היא הופכת את הארוחה לחוויה שלמה.

לשקשוקה עצמה:

5-6 ביצים טריות

רבע כוס שמן זית

בצל גדול אחד, קצוץ דק

פלפל אדום (גמבה) אחד, חתוך לקוביות קטנות

פלפל חריף אחד – אופציונלי, לפי הטעם

4-5 שיני שום, פרוסות

4-5 עגבניות רכות, חתוכות לקוביות (או פחית שימורי עגבניות מרוסקות איכותיות)

2 כפות רסק עגבניות

תבלינים: כפית כמון, כפית פפריקה מתוקה (או מעושנת), מלח, פלפל שחור, וקורט סוכר לאיזון החומציות.

להגשה: חופן פטרוזיליה או כוסברה קצוצה, ואפשר גם קוביות גבינת בולגרית או פטה מעל.

שלבי ההכנה – צעד אחר צעד

מטגנים את הבסיס: במחבת רחבה ועמוקה, מחממים שמן זית ומטגנים את הבצל עד להזהבה. כשהבצל מתחיל להשתזף, מוסיפים את הפלפל האדום והחריף ומטגנים עוד כ-5 דקות עד שהם מתרככים ומשחררים את המתיקות הטבעית שלהם.

מוסיפים שום ותבלינים: מוסיפים את השום הפרוס, הפפריקה והכמון, ומערבבים כדקה עד שנפתחים הריחות. חשוב להיזהר לא לשרוף את השום – הוא צריך רק להזהיב קלות.

בונים רוטב מבעבע: מוסיפים את העגבניות, רסק העגבניות, כרבע כוס מים, מלח, פלפל וסוכר. מביאים לרתיחה, מנמיכים את האש ומבשלים כ-10-15 דקות עד שהרוטב מסמיך ונעשה עשיר. זה הזמן שבו כל הטעמים מתחברים יחד.

מוסיפים את הביצים: יוצרים "גומות" קטנות ברוטב בעזרת כף, ושוברים לכל גומה ביצה. חשוב לשמור על מרווח בין הביצים כדי שכל אחת תתבשל בצורה אחידה.

בישול סופי: מכסים את המחבת ומבשלים על אש נמוכה כ-5-8 דקות, עד שהחלבון (הלבן) התייצב אבל החלמון (הצהוב) עדיין נוזלי וכיפי. זה הסוד לשקשוקה מושלמת.

ההגשה המושלמת

מפזרים מעל פטרוזיליה קצוצה (וקצת בולגרית אם בא לכם חלבי) ומגישים למרכז השולחן יחד עם סלט ישראלי קצוץ דק והחלה. השילוב של הרוטב החם, הביצה הרכה והחלה הטרייה הוא פשוט מושלם.

טיפ לשדרוג: אם המשפחה אוהבת גיוונים, אפשר להוסיף לרוטב קוביות חציל מטוגן, תרד, או גרגירי חומוס מבושלים. גרסה בשרית עם נקניקיות היא גם אופציה מעולה למי שרוצה משהו מזין יותר.

המנה הזאת מוכיחה שלא צריך הרבה כדי ליצור ארוחה מושלמת. עם מרכיבים פשוטים וקצת אהבה, אפשר להכין משהו שכולם יזכרו. בתיאבון!