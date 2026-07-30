פרשת עקב: איך הופכים ל"ציידי אוצרות" של הודיה?

בפרשת השבוע, פרשת "עקב", התורה מלמדת אותנו שכל מעשה טוב שאנחנו עושים משאיר עקבות. ממש כמו הליכה בים שבה הרגליים דורכות על החול ומשאירות טביעות רגל ברורות, כך גם כל צעד חיובי שאנו עושים מותיר חותם בעולם.

לא לשכוח להגיד תודה

בפרשה, משה רבנו מזכיר לבני ישראל לא לשכוח את ה' – דווקא כאשר יגיעו לארץ החדשה ויזכו לרווחה: בתים יפים, אוכל בשפע, נוחות וכיף גדול. לעיתים קרובות, כשטוב לנו והכל זורם על מי מנוחות, אנחנו נוטים לקחת את הדברים כמובן מאליו ושוכחים לעצור ולהגיד תודה.

המשימה השבועית: להיות "ציידי אוצרות"

כדי לתרגל את מידת ההודיה ביום-יום, אביה הרנוי מעניקה משימה שבועית מיוחדת לילדים ולכל המשפחה: להפוך ל"ציידי אוצרות".

איך מביאים את זה לידי ביטוי?

מחפשים את התודה: בכל יום, מצאו שלושה דברים קטנים שקרו לכם במהלך היום ואתם רוצים להודות עליהם.

אווספים מטבעות לנשמה: איסוף רגעי התודה הקטנים הללו דומֶה לאיסוף מטבעות זהב – רק שבמקום עושר חומרי, מדובר במטבעות זהב אמיתיים לנשמה.

השבוע, פקחו עיניים, תסתכלו טוב-טוב מסביבכם וחפשו את הרגעים הקטנים ששווה לומר עליהם תודה.