חשד: תקפו חייל וחטפו את נשקו, מעצר הארבעה הוארך

סוסיא ממעוף הציפור ( הר כביר )

בית המשפט הצבאי ביהודה האריך היום (חמישי) בשבעה ימים נוספים את מעצרם של ארבעת החשודים בתקיפת רועה ובחטיפת נשקו באזור סוסיא שבדרום הר חברון. מעצרם של הארבעה הוארך עד ל־4 באוגוסט, לצורך המשך החקירה.

ארבעת החשודים הובאו לדיון בבית המשפט לבקשת צוות החקירה של מחלק הפח"ע במפלג המיעוטים של היחידה המרכזית במחוז ש"י. בית המשפט נעתר לבקשה ואפשר לחוקרים פרק זמן נוסף למיצוי פעולות החקירה בעניינם. במסגרת החקירה מסר הרועה את עדותו ונגבתה גרסתו לאירוע. העדות נגבתה כחלק מהפעולות המתבצעות בתיק נגד ארבעת החשודים בתקיפתו ובחטיפת נשקו, במטרה להמשיך את ההליך החקירתי ולהביא להעמדתם לדין.

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האירוע התרחש במוצאי השבת האחרונה במרחב היישוב סוסיא. בתחילה התקבלו דיווחים על ירי באזור, אך בצה"ל הבהירו בהמשך כי לא מדובר בפיגוע ירי, אלא באירוע חיכוך אלים בין אזרחים ישראלים לפלסטינים, שכלל יידוי אבנים בין הצדדים.

לפי הודעת דובר צה"ל שפורסמה לאחר האירוע, במהלכו הותקף חייל צה"ל שהיה בחופשה ונשקו נחטף. במהלך ההימלטות נשמעו יריות באוויר, אך מתחקור ראשוני עלה כי הנשק אותר בתוך זמן קצר והושב לידי כוחות הביטחון.

אזרח ישראלי נוסף נפצע מיידוי אבנים ופונה לקבלת טיפול רפואי. כוחות צה"ל פתחו בעקבות האירוע במרדף, הציבו חסימות במרחב ופעלו לאיתור המעורבים.

כעת, לאחר מעצרם של ארבעת החשודים, החקירה נמשכת ומעצרם הוארך עד לתאריך שקבע בית המשפט. בשלב זה הארבעה עדיין מוגדרים חשודים, וההליך בעניינם טרם הסתיים.