בשורה לסטודנטים למשפטים: התמחות גם בלי לסיים תואר

עורך דין ( צילום: שאטרסטוק )

ועדת החוקה של הכנסת אישרה היום (חמישי) הוראת שעה המעניקה הקלה משמעותית לסטודנטים למשפטים ששירתו במילואים. לפי ההסדר, גם מי שטרם השלים את כל דרישות התואר יוכל להתחיל את ההתמחות בעריכת דין, ובכך להימנע מדחייה של חודשים ארוכים ולעיתים אף של שנה שלמה.

לפי הכללים שאושרו, מי שאמור להתחיל התמחות בין 1 בספטמבר ל־31 בדצמבר 2026 יוכל להירשם ולהתחיל אותה גם אם עדיין חסרים לו עד ארבעה קורסים ועד ארבע בחינות לקבלת התואר. ההקלה תחול על סטודנטים שהיו בשנת הלימודים האחרונה לתואר במשפטים, שירתו לפחות 59 ימי מילואים בפועל בין 1 בספטמבר 2025 ל־31 באוגוסט 2026, ונותרו להם לכל היותר ארבעה קורסים וארבע בחינות להשלמת התואר. עד כה, סטודנט שלא השלים את כל חובות התואר לא היה יכול להירשם להתמחות. כתוצאה מכך, אובדן מועדי בחינות בשל שירות מילואים עלול היה לעכב את תחילת ההתמחות בשנה שלמה. כעת יוכלו הזכאים להתחיל את שנת ההתמחות במקביל להשלמת יתרת החובות האקדמיות במהלך הדיון הרחיבה ועדת החוקה את ההטבה לעומת ההצעה המקורית. בתחילה ביקשה לשכת עורכי הדין להגביל את ההקלה למי ששירתו 90 ימי מילואים, אולם בעקבות דרישת יו"ר הוועדה, ח"כ שמחה רוטמן, הופחת הרף ל־59 ימים והתקופה הקובעת הוארכה לשנה מלאה.

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עו"ד דנה בלום, נציגת לשכת עורכי הדין, הסבירה: "הפעם הצטמצמנו לקבוצה שיש הסכמה מקיר לקיר שנדרש לסייע לה - משרתי המילואים ששירתו שירות משמעותי. ההוראה רחבה יותר בהקלות אך מצומצמת יותר מבחינת האוכלוסייה. מדובר לראשונה על ארבעה קורסים מלאים, כך שמדובר על שמונה ציונים במקום שניים. לכן רצינו לשמור זאת למקרים המיוחדים".

לאחר הדיון הודיעה לשכת עורכי הדין כי היא מסכימה להפחתת הרף ל־59 ימי מילואים.

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, הסביר כי גם שירות של כחודשיים בתקופת הבחינות עלול לפגוע משמעותית ביכולתו של הסטודנט לסיים את התואר בזמן. לדבריו, "אם אדם שירת 60 יום בתקופת הבחינות - זה הורס לו את התקופה", ולכן נדרשה התאמת הכללים למציאות שנוצרה מאז פרוץ המלחמה.