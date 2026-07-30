מרד בשדה תימן: מעל 100 לוחמים מגבעתי יצאו לנפקדות

שדה תימן אילוסטרציה ( (צילום: דודו גרינספאן/פלאש90) )

עשרות לוחמים ומפקדים מגדוד צבר של חטיבת גבעתי הפקירו היום (חמישי) את נשקיהם ויצאו לנפקדות מבסיס שדה תימן. על פי הידוע, יותר מ־100 לוחמים ומפקדים כבר השלימו את הצעד ועזבו את הבסיס כשהם נושאים עמם את תיקיהם האישיים בלבד כך פורסם לראשונה בישראל היום.

ההחלטה התקבלה לאחר שמפקד הגדוד שבר לעיני הלוחמים את ה"פוגים", לוחות העשויים ממתכת ועליהם מופיעות הסיסמאות המוראליות של המחלקות והפלוגות בגדוד.

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בעקבות המעשה החליטו הלוחמים והמפקדים לעזוב את שדה תימן. הם הותירו בבסיס את הציוד האישי ואת כלי הנשק שהיו ברשותם, לקחו את התיקים האישיים ונסעו בחזרה לבתיהם.

על פי הדיווח, לא מדובר בהחלטה של מספר מצומצם של חיילים, אלא במהלך שבו השתתפו יותר מ־100 לוחמים ומפקדים מגדוד צבר. כולם פעלו באופן דומה, השאירו את הנשקים והציוד בבסיס ועזבו את המקום.

במרכז האירוע עומדים ה"פוגים", המשמשים את המחלקות והפלוגות ונושאים את הסיסמאות המוראליות שלהן. שבירת הלוחות בידי מפקד הגדוד, מול הלוחמים, הייתה המעשה שלאחריו התקבלה ההחלטה לעזוב את הבסיס ולצאת לנפקדות.

הלוחמים והמפקדים לא יצאו משדה תימן עם הציוד הצבאי או עם כלי הנשק. בהתאם לדיווח, הם השאירו אותם בבסיס לפני שעזבו, ולקחו עמם רק את התיקים האישיים בדרכם חזרה הביתה.

תגובת דובר צה״ל:

לפני זמן קצר מספר חיילים בגדוד לוחם החלו לצאת מבסיסם ללא אישור מפקדיהם; זאת לאחר החלטת מפקד הגדוד להסיר שלטים הקשורים באירועים א-נורמטיביים, של מסורת ״צעירות ותיקות״ בגדוד.

האירוע מתוחקר ומטופל על ידי המפקדים. מדובר באירוע שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה״ל ועם המצופה מחייליו.