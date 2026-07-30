אחרי שעזבה את חדשות 12: הג'וב החדש של מעיין פרתי

שינויים במערך ההסברה של אחד הגופים החזקים במשק: מעיין פרתי, כתבת הצרכנות של חדשות 12, צפויה להתמנות לתפקיד דוברת ההסתדרות.

על פי הפרסום היום באתר מאקו, פרתי אמורה להחליף בתפקיד את יניב לוי, הדובר הנוכחי של ההסתדרות, שמסיים את כהונתו. המהלך מגיע ימים ספורים לאחר שפרתי ריגשה רבים כשבישרה על החלטתה לסיים את פרק הזמן הממושך שלה בחברת החדשות, בתום 12 שנות פעילות.

לפי פוסט אישי וחשוף שפרסמה פרתי בשבוע שעבר ברשתות החברתיות, בחרה פרתי להתחיל דווקא מהשורה התחתונה: "נתחיל מהסוף: אחרי 12 שנים אני נפרדת מחברת החדשות."

פרתי, שהפכה בשנים האחרונות לאחת הדמויות הבולטות והמוערכות על המסך בכל תחומי הצרכנות, הכלכלה והאייטמים היומיים, שיתפה בתחושות המורכבות שמלוות את הצעד המשמעותי.

"הכרתי שם אחד שהפך לאב ילדיי"

"מוזר לי לכתוב את המשפט הזה," הודתה פרתי. "בעיקר כי מבחינתי זה אף פעם לא היה מקום עבודה. זה תמיד יהיה מהמקומות החשובים בהם התעצב האדם שאני היום. זה המקום בו גדלתי מקצועית, אישית ומעוד הרבה בחינות."

מעבר לצמיחה המקצועית, פרתי חשפה עד כמה המערכת הייתה עבורה בית שני שבו נרקמו מערכות יחסים לכל החיים: "הכרתי אנשים מדהימים. אנשים שהיו לחברים, קולגות, שותפים – ואחד שאפילו הפך לאב ילדיי ;). זה מקום בו במשך כשליש מחיי צחקתי, התעצבנתי, כעסתי ואהבתי, התרגשתי עד עמקי נשמתי. זה בעיקר מקום שאין מספיק מילים כדי להכיל את המשמעות שלו עבורי."

מילות תודה ומסר לקולגות

לקראת סיום דבריה, ביקשה הכתבת להודות לכל מי שליווה אותה בדרך הארוכה במערכת – מאחורי הקלעים ומול המצלמות: "תודה לכל מי שעבד איתי לאורך השנים. לכל מי שהיה שם בשביל רעיון, כתבה, שידור, או סתם שיחת מסדרון טובה. אני לוקחת איתי המון זיכרונות, המון חברים והמון הערכה.

איחול להמשך הדרך: "אני מאחלת לכם שתמשיכו בעבודה החשובה שאתם עושים, שתמשיכו בדרך המקצועית והיושרה שלכם ושתמשיכו להיות מדורת השבט של כל ישראלי." את הפוסט היא חתמה במשפט קצר ומדויק שאינו מותיר ספק לגבי תחושת הסיפוק שלה מהדרך שעברה: "הלב שלי שלם".