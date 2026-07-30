ינון מגל על השופט: "טיפש גדול או רשע גמור"

איש התקשורת של ערוץ 14 ינון מגל יצא היום (חמישי) במתקפה חריפה נגד השופט אורן סילברמן, סגן נשיא בית משפט השלום בירושלים, בעקבות פסק הדין שדחה את תביעת לשון הרע שהגיש ח”כ שמחה רוטמן נגד גיא פלג, ערוץ 12 ונתבעים נוספים.

“השופט אורן סילברמן, סגן נשיא בית משפט השלום בירושלים, הוא או טיפש גדול או רשע גמור. ואני אגיד לכם למה אני אומר את הדברים הקשים האלה”, פתח מגל.

התביעה עסקה בדיווח שלפיו רוטמן אמר במהלך דיון סגור, שעסק במדיניות האכיפה נגד הסתה לטרור, כי דמם של האחים הלל ויגל יניב הי”ד, שנרצחו בחווארה, “אדום יותר” מדמם של נרצחי 7 באוקטובר. רוטמן הכחיש כי אמר את הדברים וטען כי מדובר בפרסום שקרי.

מגל טען כי דבריו של רוטמן הוצגו באופן הפוך מכוונתם: “הרי אין שום היגיון שרוטמן יגיד שהדם של הלל ויגל הוא אדום יותר מהדם של נרצחי ה־7 באוקטובר; אין מצב שמישהו אומר את המשפט הזה, זה לא הגיוני. להפך, מישהו יגיד בעברית ‘הדם של זה לא אדום יותר מזה, לא סמוק יותר מזה’”.

לדבריו, רוטמן הציג בתוכנית “הפטריוטים” את המקור התלמודי בארמית שעליו התבסס. מגל הוסיף כי עו”ד גור בליי, היועץ המשפטי של ועדת החוקה, טען שרוטמן אמר את ההפך מהדברים שיוחסו לו.

בפסק הדין, מנגד, נתן בית המשפט אמון בעדויותיהן של שלוש עורכות דין ממשרד המשפטים שנכחו בדיון. השופט קבע כי עדות בליי לא הצליחה לסתור את ראיות ההגנה, בין היתר מאחר שלא היה לו זיכרון קונקרטי מהישיבה.

מגל תקף את ההכרעה ואמר: “ומה פסק השופט אורן סילברמן? הוא פסק לטובת חדשות 12, שרוטמן לכאורה אמר את המשפט הזה. תקשיבו, זה פשוט, אני אומר, הוא או טיפש עצום או רשע גמור של סדום”.

בהמשך טען מגל כי פסק הדין מעיד על קשר פסול בין גורמים במערכת המשפט ובתקשורת. מדובר בטענותיו של מגל, שלא נקבעו בפסק הדין. לסיום קרא לרוטמן לערער על ההחלטה: “אני מאוד מקווה שרוטמן יערער לבית המשפט המחוזי בתקווה שמישהו שם יפסוק את האמת”.