יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על רינת גבאי

רינת גבאי ( צילום: Reuven Frizi )

כולנו גדלנו על רינת גבאי, אבל כמה אנחנו באמת מכירים אותה? לרגל יום הולדתה ה-52, חזרנו ל-10 תחנות מסקרנות בחייה: הקריירה שהתחילה באופרה, הדמויות של דיסני שדיבבה, ההשתתפות ב"הזמר במסכה", החזרה בתשובה והדרך שהפכה אותה ל"מלכת הילדים".

1. הקריירה שלה התחילה באופרה עוד לפני שהפכה לכוכבת ילדים, רינת גבאי למדה פיתוח קול, ובגיל 14 כבר קיבלה את התפקיד הראשי באופרה "בטבעת החנק". זמן קצר לאחר מכן הופיעה בתוכנית "סיבה למסיבה" וזכתה לחשיפה ארצית. 2. השתתפה בפסטיגל כבר בגיל 17 בדצמבר 1990 עלתה לראשונה על במת הפסטיגל עם השיר "בוא אהובי", שנים לפני שהפכה לאחת הכוכבות המזוהות ביותר עם עולם הילדים. 3. הייתה זמרת בלהקת חיל האוויר את שירותה הצבאי עשתה בלהקת חיל האוויר, שם שימשה כסולנית והמשיכה לפתח את הקריירה המוזיקלית שלה. 4. הקול שמאחורי הדמויות של דיסני גבאי דיבבה לאורך השנים דמויות מוכרות ובהן בל מ"היפה והחיה", מולאן ודמויות נוספות בסרטים ובסדרות ילדים שגדלו עליהן דורות של ישראלים.

רינת גבאי ( צילום: יוטיוב )

5. אלבום שלם שלה נגנז

בסוף שנות ה-90 עבדה על אלבום בשם "מצאתי טוב", אך לאחר שהסינגלים הראשונים לא זכו להצלחה מספקת, החליטה לגנוז את הפרויקט כולו.

6. היא כמעט ייצגה את ישראל באירוויזיון

בשנת 2005 השתתפה בקדם האירוויזיון עם השיר "Jerusalem", אותו הלחינה למילים של אהוד מנור, וסיימה במקום הרביעי.

7. כך נולדה "רינת מלכת הילדים"

יחד עם בעלה לשעבר הקימה את חברת "חסידה הפקות", שהובילה ליצירת מופעים, סדרות טלוויזיה ודמויות אהובות כמו מימי, יויו הרובוט וגיא ושלכת - והפכה אותה לאחת מכוכבות הילדים הגדולות בישראל.

רינת גבאי ( צילום: אינסטגרם )

8. הפתיעה את כולם ב"הזמר במסכה"

בשנת 2020 השתתפה בתוכנית בתור "השפירית", הגיעה עד לגמר וסיימה במקום השני, כשהקהל נחשף מחדש ליכולות השירה שלה.

9. התחזקה עוד יותר באמונה

גבאי, שתמיד הייתה מחוברת למסורת ולאמונה, סיפרה בשנים האחרונות על תהליך של התחזקות רוחנית ולימודי יהדות. לדבריה, האמונה תופסת כיום מקום משמעותי עוד יותר בחייה ומשפיעה גם על אורח החיים שלה.

10. כבר סבתא לשתי נכדות

לצד הקריירה הארוכה על הבמות, גבאי היא אמא לשלוש בנות וסבתא לשתי נכדות - תפקיד שהיא מרבה לדבר עליו באהבה.