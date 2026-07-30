השחקן הבריטי המוכר טום צ'דבון הלך לעולמו בגיל 80, כך דווח הבוקר (חמישי). צ'דבון, שהשתתף בעשרות סדרות וסרטים בקריירה בת כמעט 50 שנה, התפרסם בעיקר בזכות תפקידיו בסדרות הטלוויזיה הבריטיות האגדיות "דוקטור הו" ו"משחקי הכס".

חברת ההוצאה לאור והאירועים "פנטום אבנטס", שאיתה עבד, אישרה בפוסט ברשתות החברתיות כי השחקן הלך לעולמו בסוף השבוע שעבר.

צ'דבון היה חלק מדור של שחקנים בריטיים שעיצבו את הטלוויזיה והקולנוע הבריטי במשך עשורים. הוא הופיע במגוון רחב של הפקות, מדרמות תקופתיות ועד סדרות מתח עכשוויות, והיה ידוע ביכולתו להתאים את עצמו לתפקידים מגוונים.

קריירה מרשימה בטלוויזיה הבריטית

הקריירה של צ'דבון החלה בשנות ה-70 והמשיכה עד לשנים האחרונות. הוא השתתף בהפקות בריטיות רבות, כאשר תפקידו בסדרה האגדית "דוקטור הו" הפך אותו לדמות מוכרת בקרב אוהבי הז'אנר. מאוחר יותר, הצטרף לצוות השחקנים של "משחקי הכס", הסדרה שהפכה לתופעת תרבות עולמית.

בניגוד לשחקנים אחרים מ"משחקי הכס" שהתפרסמו בשנים האחרונות, צ'דבון שמר על פרופיל נמוך יחסית והמשיך לעבוד בעיקר בהפקות בריטיות. עמיתיו לסדרה, כמו מייקל פטריק שנפטר בגיל 35, זכו לתשומת לב תקשורתית רבה יותר, אך צ'דבון העדיף להישאר נאמן לשורשיו התיאטרוניים והטלוויזיוניים הבריטיים.

הסדרה "משחקי הכס" הפכה לאחת ההפקות המצליחות בהיסטוריה, וכפי שדווח בעבר, HBO אף מתכננת להחזיר את הסדרה בגרסה קולנועית חדשה. צ'דבון היה חלק מהצוות הענק של שחקנים שהפכו את הסדרה למה שהיא.

מורשת של כמעט חמישה עשורים

במהלך קריירתו הארוכה, צ'דבון הופיע בעשרות הפקות טלוויזיה וקולנוע. הוא היה ידוע כשחקן מסור ומקצועי, שתמיד הגיע מוכן ומחויב לתפקידיו. עמיתיו לעבודה תיארו אותו כאדם צנוע ונעים הליכות, שאהב את מלאכתו ולא חיפש את אורות הזרקורים.