שני אזרחים ישראלים חצו את הגבול לשטח סוריה

שני אזרחים ישראלים הגיעו מוקדם יותר היום (חמישי) למרחב החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צה״ל שהוקפץ לנקודה פעל לאיתור השניים, השיב אותם לשטח ישראל, ובהמשך הם הועברו לטיפול משטרת ישראל.

על פי הודעת דובר צה״ל, לאחר שנודע על חציית הגבול, הגיע כוח צבאי למרחב והחל לפעול לאיתור האזרחים. בתום הפעילות אותרו השניים והוחזרו מסוריה לשטח ישראל. לאחר שובם הם עוכבו והועברו להמשך טיפולה של המשטרה.

בצה״ל התייחסו בחומרה להתנהלותם של השניים והדגישו כי חציית הגבול אינה מסכנת רק את האזרחים המעורבים, אלא גם מפריעה לפעילותם של הכוחות במרחב. מדובר צה״ל נמסר: ״צה״ל מגנה בתוקף את האירוע, המהווה מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צה״ל הפועלים במרחב״.

עוד עולה מדברי הצבא כי אין מדובר במקרה הראשון שבו אותם אזרחים מעורבים באירועים מסוג זה. בצה״ל קראו לגורמי אכיפת החוק לפעול נגד המעורבים, במטרה למנוע את הישנות התופעה ואת חזרתם למרחב פעם נוספת.

״גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים, במטרה למנוע מאותם האזרחים לחזור פעם אחר פעם על תופעה זו, המהווה עבירה פלילית״, נמסר מדובר צה״ל.

כעת, לאחר שכוח צה״ל איתר את השניים והשיב אותם לישראל, המשך הטיפול באזרחים הועבר לידי משטרת ישראל. בצבא ממשיכים להדגיש את חומרת האירוע ואת הסכנה שהוא יוצר עבור הכוחות הפועלים באזור.