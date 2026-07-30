אישה נפצעה במהלך רכיבה על אופנוע ים בכנרת, מצבה קשה

אישה כבת 26 נפצעה היום (חמישי) בזמן שרכבה על אופנוע ים בכנרת. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותה למרכז רפואי צפון (פוריה), כשמצבה קשה והיא סובלת מחבלת ראש.

פראמדיקי מד"א יוסף מזרחי ועמרי הוכמן, וחובש מיחידת האופנועים מור משה בן שבת, סיפרו כי "קיבלנו דיווח על אישה שנפצעה במהלך רכיבה על אופנוע ים בכנרת והובאה לסוכת המציל. הגענו למקום עם סירת הים בולנס של מד"א שאותה אנחנו מאיישים בכנרת, ניידת טיפול נמרץ ואופנוע תגובה מיידית".

"המטופלת הייתה בהכרה מעורפלת וסבלה מחבלת ראש קשה, סיפרו לנו שהיא נפצעה במהלך רכיבה על האופנוע ים ומיד הביאו אותה לקו החוף" הוסיפו. "הענקנו לה טיפול רפואי תוך כדי שהעלנו אותה לאמבולנס, ופינינו אותה לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי כשמצבה יציב".