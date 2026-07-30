תיעד בתי חולים והפגנות: נהג אמבולנס מואשם בריגול עבור איראן

הותר לפרסום כי מסתערבי החטיבה הטקטית של מג"ב עצרו בחודש שעבר את אמיר הישאם מוחמד תיתי, תושב בענה בן 34, בחשד כי ביצע משימות עבור איראן. היום (חמישי), בתום חקירתו, הוגש כתב אישום נגדו לבית משפט המחוזי בחיפה באמצעות עורך הדין יהודה דיין מפרקליטות מחוז חיפה.

במהלך החקירה עלה כי אמיר, שעבד כנהג אמבולנס, ניצל את גישתו החופשית לבתי החולים בארץ כדי להעביר למפעילו האיראני אינפורמציה ותמונות מהיערכות מספר בתי החולים בשגרה ובחירום לאורך תקופת הפעלתו. עוד עלה כי באחד מביקוריו בבית חולים בצפון הארץ, תיעד הנאשם אישיות בכירה בעת ביקורה במקום.

בתוך כך, מלבד המשימות הקשורות לעבודתו, נשלח אמיר למספר משימות בהם נדרש להעביר למפעיליו תיעוד ממקומות שונים. בין היתר, הנאשם העביר לאראן תיעוד מכיכר החטופים בתל אביב, בעת שהחזיק שלט עם תמונות חטופים, וכן צילומים מהפגנה במרכז חורב בחיפה ותיעוד ממושב בשרון בו התגוררה אישיות ביטחונית בכירה.

בעבור משימותיו, קיבל אמיר עשרות אלפי שקלים, שהועברו לידיו דרך חשבונות של בני משפחתו וכן בתשלום בארנק דיגיטלי. במשטרה אמרו כי "מדובר בפעילות חמורה של אזרח מדינת ישראל, אשר סייע לאויב בשעת מלחמה".

מהשב"כ והמשטרה נמסר כי "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה ואזרחיה, וימשיכו לפעול בהתאם לסמכות הנתונה להם בחוק וינקטו בכל האמצעים העומדים לרשותם על מנת למצות את הדין עם המעורבים בפעילות זו. אנו מזהירים את הציבור מפני נסיונות של האויב לפנות לאזרחים ישראלים, בגלוי או במסווה, לטובת ביצוע משימות, וקוראים לגילוי עירנות נוכח נסיונות אלה".