שדרן הרדיו הוותיק נתן זהבי פרסם אתמול (רביעי) בחשבון הפייסבוק שלו הודעה שעוררה עניין רב: "שדר עם ניסיון של עשרות שנים ורייטינג של מאות אלפי מאזינים מחפש עבודה". זהבי הוסיף והבהיר: "רק עם הצעות רציניות תפנו אליי".

הפנייה הציבורית מגיעה זמן קצר לאחר שזכה זהבי בתביעה משפטית נגד מעסיקתו לשעבר, תחנת הרדיו 103FM. בית המשפט המחוזי קבע כי השעיית השדרן מהאוויר בוצעה שלא כדין ותוך הפרה יסודית של חוזה ההעסקה, וחייב את התחנה לשלם לו פיצויים בסכום של כ-900 אלף שקלים.

בין המגיבים לפוסט של זהבי נמנה גם מנחה העבר דן שילון. "אילו הייתה לי היום במה ראויה, הייתי מעסיק את נתן זהבי כבר אתמול", כתב שילון.

הרקע: מונולוג סוער והשעייה

כזכור, ההחלטה להשעות את זהבי מהאוויר התקבלה בשלהי שנת 2022, בעקבות מונולוג סוער ששידר בתכניתו. במהלך השידור תקף השדרן בחריפות את נציגי הציבור הדתיים והחרדים, תוך שהוא משווה בין מצבם הקשה של קשישים נזקקים לבין הקריאות לחיזוק סממני הדת והמסורת.

בדבריו שעוררו סערה ציבורית נרחבת, קרא זהבי בין היתר ללכת "קיבינימט" עם מצוות כמו חלה, צניעות והדלקת נרות. אף הוסיף אמירה קשה במיוחד לפיה היה שמח אם חלק מנציגי הציבור היו קושרים את התפילין לגרונם ותולים את עצמם.