מחפשים מנה קלה לשבת? הדג הזה מוכן ב-20 דקות

אם אתם מחפשים מנה עיקרית טעימה, קלה להכנה ומרשימה לשולחן השבת – המתכון הזה בדיוק בשבילכם. שילוב של שום, לימון ועשבי תיבול מעניק לדג טעם עשיר ורענן, וכל ההכנה אורכת דקות ספורות בלבד.
מצרכים
- 4 פילטים של דג אמנון או סלמון
- 1/4 כוס שמן זית
- מיץ מלימון אחד
- 3 שיני שום כתושות
- חופן פטרוזיליה או כוסברה קצוצה
- 1 כפית מלח
- 1/2 כפית פלפל שחור
- (לא חובה) מעט פרוסות לימון להגשה
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-190 מעלות.
- בקערה קטנה מערבבים את שמן הזית, מיץ הלימון, השום הכתוש, עשבי התיבול, המלח והפלפל.
- מניחים את פילטי הדג בתבנית מרופדת בנייר אפייה, כשהעור כלפי מטה אם יש.
- יוצקים את התערובת באופן שווה על הדגים.
- אופים במשך 15-18 דקות, עד שהדג מתבשל ונפרד בקלות בעזרת מזלג. אם משתמשים בסלמון עבה או דק במיוחד, התאימו את זמן האפייה בהתאם.
בתיאבון ושבת שלום!