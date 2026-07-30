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טעמים של שבת

מחפשים מנה קלה לשבת? הדג הזה מוכן ב-20 דקות

מחפשים מנה עיקרית קלה, טעימה ומרשימה לשבת? דג אפוי עם שום, לימון ועשבי תיבול הוא מתכון פשוט להכנה, מוכן בפחות מ-20 דקות ומתאים לכל המשפחה. שילוב הטעמים העדין והעסיסי הופך אותו למנה מושלמת לשולחן השבת

11:25
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דג עם עשבי תיבול (צילום: AI)

אם אתם מחפשים מנה עיקרית טעימה, קלה להכנה ומרשימה לשולחן השבת – המתכון הזה בדיוק בשבילכם. שילוב של שום, לימון ועשבי תיבול מעניק לדג טעם עשיר ורענן, וכל ההכנה אורכת דקות ספורות בלבד.

מצרכים

  • 4 פילטים של דג אמנון או סלמון
  • 1/4 כוס שמן זית
  • מיץ מלימון אחד
  • 3 שיני שום כתושות
  • חופן פטרוזיליה או כוסברה קצוצה
  • 1 כפית מלח
  • 1/2 כפית פלפל שחור
  • (לא חובה) מעט פרוסות לימון להגשה

אופן ההכנה

  1. מחממים תנור ל-190 מעלות.
  2. בקערה קטנה מערבבים את שמן הזית, מיץ הלימון, השום הכתוש, עשבי התיבול, המלח והפלפל.
  3. מניחים את פילטי הדג בתבנית מרופדת בנייר אפייה, כשהעור כלפי מטה אם יש.
  4. יוצקים את התערובת באופן שווה על הדגים.
  5. אופים במשך 15-18 דקות, עד שהדג מתבשל ונפרד בקלות בעזרת מזלג. אם משתמשים בסלמון עבה או דק במיוחד, התאימו את זמן האפייה בהתאם.

בתיאבון ושבת שלום!

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