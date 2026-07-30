מחפשים מנה קלה לשבת? הדג הזה מוכן ב-20 דקות

דג עם עשבי תיבול ( צילום: AI )

אם אתם מחפשים מנה עיקרית טעימה, קלה להכנה ומרשימה לשולחן השבת – המתכון הזה בדיוק בשבילכם. שילוב של שום, לימון ועשבי תיבול מעניק לדג טעם עשיר ורענן, וכל ההכנה אורכת דקות ספורות בלבד.