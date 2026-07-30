פרשת תיעוד ההצבעה בליכוד: שרן השכל זומנה ללהב 433

שרן השכל ונתניהו ( צילום: יונתן זינדל )

ח"כ שרן השכל זומנה היום (חמישי) למסור עדות בלהב 433 בתחילת שבוע הבא, בעקבות טענתה כי חברי סיעת תקווה חדשה נדרשו לתעד בווידאו את הצבעתם בבחירות לתפקיד מבקר המדינה ולהציג את התיעוד לראש הממשלה בנימין נתניהו.

השכל זומנה לעדות ולא כחשודה. הזימון מגיע בהמשך לפרסום מאתמול, שלפיו היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן הורו למשטרה לבדוק אם אנשי הליכוד מסרו תצהיר כוזב לבג"ץ בנוגע לתיעוד ההצבעה. בליכוד טענו בפני בג"ץ כי לא ניתנה לחברי הכנסת הוראה לצלם את הצבעתם. לפי הגרסה שהוצגה מטעם התנועה, חברי הכנסת שתיעדו את הצבעתם עשו זאת מרצונם החופשי ולא בעקבות הנחיה שקיבלו.

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מנגד, השכל הציגה בתצהיר משלים גרסה שונה. לדבריה, במהלך סבב ההצבעה החוזר לבחירת מבקר המדינה נדרשו חברי סיעת תקווה חדשה לצלם את עצמם מצביעים, ולאחר מכן להציג את התיעוד לראש הממשלה.

התצהיר הוגש במסגרת עתירה שבה ביקשה השכל לאפשר לה להתפצל מסיעת הימין הממלכתי, לאחר שהודיעה על התפטרותה מתפקיד סגנית שר החוץ.

טענותיה של השכל עומדות בסתירה לתצהירים שהגישו בעבר מנכ"ל הליכוד דוד שרן ושורה של חברי כנסת מהליכוד. בתצהירים שהוגשו מטעמם הוכחשה הטענה כי ניתנה לחברי הכנסת הוראה לתעד את הצבעתם.

בעקבות הפער בין הגרסאות הוחלט לגבות מהשכל עדות בלהב 433. אם היא תחזור בעדותה על הדברים שמסרה בתצהיר, צפויה להתקבל החלטה אם יש מקום לפתוח בחקירה פלילית בחשד להגשת תצהיר כוזב לבג"ץ.