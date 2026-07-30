"הוא משיח שקר": ההתפתחות ברצח הרב עמוס גואטה

הרב עמוס גואטה ( צילום: באדיבות המצלם )

חודש לאחר רצח הרב המקובל עמוס גואטה ז"ל בנתניה, פורסמה היום (חמישי) התפתחות משמעותית בחקירת הפרשה. לפי דיווח בוואלה, החשוד, בן 36, הודה בפני חוקרי ימ"ר שרון ברצח והסביר את מעשיו במילים: "הוא משיח שקר".

בעקבות התפתחות החקירה, פרקליטות מחוז מרכז צפויה להגיש נגדו כתב אישום בגין רצח בנסיבות מחמירות. על פי הדיווח, בתחילת חקירתו ניסה החשוד להציג את עצמו כמי שאינו מסוגל לדבר ושמר על שתיקה. במהלך אחד מתרגילי החקירה שערכו החוקרים הוא נשמע מדבר, לאחר שביקש לשתות קולה במקום מים. בהמשך המשיכו חוקרי ימ"ר שרון לעמת אותו עם הראיות שנאספו במסגרת החקירה. כעת דווח כי החשוד הודה במעשה ומסר לחוקרים את ההסבר שייחס לרב.

עוד באותו נושא חזי נחמה בדרך לפוליטיקה: "אנחנו מקיימים מגעים" חדשות סרוגים

האירוע התרחש ב־1 ביולי בשעות הבוקר המוקדמות. דיווח התקבל במוקד 100 של המשטרה על תקיפתו של הרב בביתו בנתניה. כוחות משטרה הגיעו לזירה בתוך דקות ופתחו במצוד אחר החשוד, בעוד צוותי מד"א פינו את הרב לבית החולים לניאדו, שם נקבע מותו.

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, קיים הערכת מצב והטיל את החקירה על ימ"ר שרון. במסגרת החקירה נאספו ממצאים פורנזיים, נגבו עדויות ובוצעו תרגילי חקירה.

מממצאי החקירה עלה כי החשוד הגיע לביתו של הרב באמתלה של תפילה. לאחר שנכנס לבית תקף על פי החשד את הרב באמצעות סכין. עוזרו של הרב, שניסה להשתלט על החשוד, נפצע באורח קל במהלך המאבק.

החשוד נמלט מהמקום, אך אותר ונעצר בתום מצוד שניהלו בלשי תחנת נתניה וחוקרי ימ"ר שרון. הסכין שעל פי החשד שימשה לביצוע הרצח נתפסה בזירה.

במהלך ההליך נשלח החשוד לבדיקה פסיכיאטרית, שבסיומה נקבע כי הוא כשיר לעמוד לדין. עם הגשת כתב האישום הצפויה, תעבור הפרשה משלב החקירה להליך המשפטי.