לא רק טובי מגווייר וטום הולנד: אלה הסודות מאחורי ספיידרמן

טובי מגווייר, אנדרו גארפילד וטום הולנד ( צילום: מתוך הסרטים. באדיבות פורום פילם וא.ד מטלון )

לפני יציאתו של "ספיידרמן: יום חדש", שוב כל העיניים נשואות לאחד מגיבורי-העל האהובים בעולם. עבור רבים ספיידרמן הוא טום הולנד, אחרים גדלו על טובי מגווייר או אנדרו גארפילד - אבל הסיפור של הדמות האייקונית התחיל עשרות שנים לפני שהגיעה למסך הגדול.

צפו בסיפור המרתק מאחורי ספיידרמן

הכול התחיל עם רעיון שכמעט נגנז

בשנות ה-60 חיפש יוצר הקומיקס סטן לי גיבור-על חדש. בניגוד לדמויות החזקות והבוגרות שהיו פופולריות באותה תקופה, הוא בחר דווקא בנער ביישן, חנון ותלמיד תיכון בשם פיטר פארקר, שנעקץ על ידי עכביש רדיואקטיבי ומקבל כוחות-על.

במארוול לא התלהבו מהרעיון. רבים בחברה סברו שאף אחד לא ירצה לקרוא על נער מתבגר, ובוודאי שלא על גיבור-על שמבוסס על עכביש. למרות ההתנגדויות, סטן לי התעקש - וההחלטה הזו שינתה את עולם הקומיקס.

זמן קצר לאחר הופעתו הראשונה, ספיידרמן הפך לאחת הדמויות הפופולריות ביותר של מארוול. סביבו נבנה יקום שלם שכלל נבלים אייקוניים כמו הגרין גובלין ודוקטור אוקטופוס, לצד עשרות סיפורים שהפכו לקלאסיקות. בהמשך הגיעו גם סדרות אנימציה, משחקי וידאו, צעצועים ומוצרים שהפכו אותו לאחד מגיבורי-העל המוכרים בעולם.

קומיקס של ספיידרמן ( צילום: שטארסטוק )

דווקא ישראל כמעט הקדימה את הוליווד

עוד לפני שטובי מגווייר לבש את החליפה האדומה-כחולה, היה מי שניסה להביא את ספיידרמן למסך הגדול.

בשנות ה-80 רכש המפיק והבמאי הישראלי מנחם גולן את הזכויות להפקת סרט על הדמות. הפרויקט החל להתקדם, נבחנו תסריטים שונים ונערכו חיפושים אחר במאי מתאים, אך המשבר הכלכלי שפגע בחברת קאנון הוביל לביטול ההפקה. הזכויות חזרו למארוול, והסרט ירד מהפרק.

גם לאחר מכן חלפו שנים של ניסיונות שלא הבשילו, עד שבתחילת שנות ה-2000 הפרויקט סוף סוף יצא לפועל.

שלושה שחקנים, שלושה ספיידרמנים

בשנת 2002 הגיע לבתי הקולנוע הסרט הראשון בכיכובו של טובי מגווייר. הטרילוגיה שביים סם ריימי הפכה להצלחה מסחררת והציגה את פיטר פארקר כנער צנוע, רגיש ובעל לב גדול.

כמה שנים לאחר מכן נכנס לתפקיד אנדרו גארפילד, שגילם גרסה שנונה, כריזמטית ורומנטית יותר של הדמות, עם דגש על מערכת היחסים שלו עם גוון סטייסי.

בהמשך הגיע טום הולנד, שהפך את ספיידרמן לחלק בלתי נפרד מהיקום הקולנועי של מארוול. בשלושת סרטיו הוא הציג פיטר פארקר צעיר, מלא הומור, שמתמודד עם האתגר של להיות גם תלמיד תיכון וגם גיבור-על.

ספיידרמנים יחד

עכשיו מגיע המבחן הגדול

לאחר ש"ספיידרמן: אין דרך הביתה" איחד לראשונה את שלושת הספיידרמנים והפך לאחד מסרטי גיבורי-העל המצליחים בכל הזמנים, הציפיות מהפרק החדש גבוהות במיוחד.

כעת, עם יציאתו של "ספיידרמן: יום חדש", נותר לראות האם הסרט החדש יצליח לשחזר את ההצלחה האדירה של קודמו - או אולי לפתוח עידן חדש עבור אחת הדמויות האהובות בתולדות הקולנוע והקומיקס.