אחרי האמירות החריפות נגד ישראל: נטלי פורטמן בחשיפה אישית

נטלי פורטמן ( צילום: שטארסטוק )

נטלי פורטמן, מהשחקניות המצליחות והמוערכות בהוליווד, חוזרת לכותרות - אך הפעם מסיבה אישית. השחקנית, שנולדה בירושלים בשם נטע-לי הרשלג, שיתפה ברשתות החברתיות תמונה חדשה שבה היא חושפת את הריונה השלישי, וחשפה כי היא כבר "סופרת את הימים" לקראת הלידה.

בפוסט שפרסמה נראית פורטמן כשהיא מלטפת את בטנה, ולצד התמונה כתבה כי היא "סופרת את הימים" עד ללידה. הפוסט זכה בתוך זמן קצר לאלפי תגובות וברכות ממעריצים ברחבי העולם. מהילדה מירושלים לזוכת האוסקר פורטמן נולדה בירושלים ובגיל צעיר עברה עם משפחתה לארצות הברית. את הפריצה הגדולה שלה עשתה כבר בגיל 13 בסרט "לאון", ובהמשך הפכה לאחת השחקניות הבולטות בהוליווד בזכות תפקידיה בטרילוגיית "מלחמת הכוכבים", "קרוב יותר", "ברבור שחור" וסרטי "תור" של מארוול. בשנת 2011 זכתה בפרס האוסקר לשחקנית הטובה ביותר על הופעתה בסרט "ברבור שחור", ומאז ביססה את מעמדה כאחת השחקניות המוערכות בתעשייה.

נטלי פורטמן ( צילום: שטארסטוק )

היחסים המורכבים עם ישראל

לצד הקריירה הבינלאומית, פורטמן עמדה לאורך השנים במרכזן של מחלוקות בישראל בעקבות עמדותיה הפוליטיות. בשנת 2018 הודיעה כי לא תגיע לטקס פרס בראשית בישראל, בהמשך כינתה את חוק הלאום "חוק גזעני", ובשנים האחרונות הביעה במספר הזדמנויות ביקורת על מדיניות ישראל ועל הלחימה ברצועת עזה.

ההתבטאויות הללו עוררו ביקורת חריפה מצד ישראלים רבים, שטענו כי פורטמן, שנולדה בישראל וזכתה במשך שנים לאהדה גדולה כאן, אימצה קו ביקורתי כלפי המדינה.

אלא שהפעם, לפחות לעת עתה, הכותרות אינן עוסקות בפוליטיקה. במקום זאת, פורטמן בחרה לשתף רגע אישי ומרגש מחייה - רגע שזכה לאלפי תגובות חמות מצד עוקביה ברחבי העולם.