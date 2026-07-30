מחפשים מנה מרשימה לשבת? פאי הרועים הזה הוא התשובה

פאי רועים ( צילום: AI )

אין הרבה מנות שמצליחות להיות גם מנחמות, גם משביעות וגם מרשימות כמו פאי רועים. שכבה עשירה של בשר בקר ברוטב עם ירקות ותבלינים, מכוסה בפירה תפוחי אדמה קטיפתי שמזהיב בתנור - והתוצאה היא ארוחה משפחתית מושלמת לשבת.