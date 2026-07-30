מחפשים מנה מרשימה לשבת? פאי הרועים הזה הוא התשובה

אין הרבה מנות שמצליחות להיות גם מנחמות, גם משביעות וגם מרשימות כמו פאי רועים. שכבה עשירה של בשר בקר ברוטב עם ירקות ותבלינים, מכוסה בפירה תפוחי אדמה קטיפתי שמזהיב בתנור - והתוצאה היא ארוחה משפחתית מושלמת לשבת.
מצרכים
למלית הבשר:
- 700 גרם בשר בקר טחון
- 2 כפות שמן זית
- בצל גדול קצוץ
- 2 גזרים קלופים וחתוכים לקוביות קטנות
- 2 שיני שום כתושות
- 2 כפות רסק עגבניות
- 1 כף קמח
- 1 כוס ציר בקר או מים
- 1 כף רוטב סויה
- 1 כפית פפריקה מתוקה
- ½ כפית טימין יבש
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
לפירה
- 1.2 ק"ג תפוחי אדמה
- 3 כפות שמן זית או שמן קנולה
- ¼-½ כוס מים חמים או ציר בקר (לפי הצורך)
- חלמון ביצה אחד (לא חובה, לקבלת צבע זהוב)
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
אופן ההכנה
- מקלפים את תפוחי האדמה, חותכים לקוביות ומבשלים במים עם מעט מלח עד שהם רכים.
- בזמן שהם מתבשלים מחממים שמן במחבת רחבה, מטגנים את הבצל והגזר כ-5 דקות ומוסיפים את השום.
- מוסיפים את הבשר הטחון ומפוררים אותו תוך כדי טיגון עד שהוא משנה את צבעו.
- מערבבים פנימה את רסק העגבניות והקמח, מוסיפים את הציר, הסויה והתבלינים ומבשלים כ-10 דקות, עד שמתקבלת מלית סמיכה.
- מסננים את תפוחי האדמה, מועכים לפירה ומוסיפים את שמן הזית (או שמן הקנולה), את המים החמים או ציר הבקר, המלח והפלפל. מערבבים עד לקבלת פירה חלק ואוורירי.
- מעבירים את מלית הבשר לתבנית אפייה, ומשטחים מעליה את הפירה בעזרת כף או מזלג ליצירת דוגמה יפה.
- מורחים מעל את חלמון הביצה (לא חובה), ואופים בתנור שחומם מראש ל-200 מעלות במשך 25-30 דקות, עד שהפירה מזהיב ומקבל מעטה פריך.