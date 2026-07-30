המסר של אביו של רס"ן יובל עזרא: "להוסיף אהבת ישראל"  

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ויו"ר ועד היישוב חוות גלעד משה חכמון הגיעו היום (חמישי) לנחם את משפחתו של רס"ן יובל עזרא הי"ד, היושבת שבעה בביתה בבית דגן. במהלך המפגש ביקש אביו של יובל, חיים עזרא, להעביר מסר פומבי לעם ישראל.

"כולנו צריכים להוסיף באהבת ישראל ולהוריד את הלהבות ואת הטמפרטורה. אנחנו אחים. כשיש שנאה, אויבים נכנסים. אפשר להיות יריבים, אבל אי אפשר בשום פנים ואופן להיות אויבים", אמר האב לדגן.

חיים עזרא הדגיש את מסירותו של בנו להגנת העם והארץ, וביקש כי דווקא בתקופה הזו הציבור יתמקד במאחד, יוריד את גובה הלהבות וירבה באהבת ישראל.

ראש מועצת שומרון השיב לדברי האב ואמר כי המפגש עם משפחת עזרא העניק לו תקווה וחיזק אותו. "המפגש עם המשפחה האצילה הזו מטלטל, וממלא את כל מי שמפגש איתם בתקווה ובהבנה שיש עתיד גדול לעם שלנו", אמר דגן.

בהמשך התייחס דגן למסר שביקש האב להעביר: "חיים כל כך צודק והמסר שלו הוא כך כך קריטי. אנחנו בתקופה שבה השנאה ממש מסכנת את המדינה. אהבת ישראל, זו המשימה החשובה שלנו. גם למען זכרם של הנופלים, גיבורי ישראל שמסרו את נפשם למען קיומנו כאן".

לדברי דגן, גם בתוך האבל ביקשה משפחת עזרא להדגיש את החיבור שלה לתושבי חוות גלעד ולשלוח חיבוק למשפחתו של בניהו מלט הי"ד, שנפל באותו פיגוע.

"בתוך הכאב העצום שלהם, משפחת עזרא ביקשה להדגיש את החיבור עם תושבי חוות גלעד ולשלוח חיבוק למשפחתו של בניהו מלט הי"ד, שנפל באותו הפיגוע. הגעתי לכאן כדי לנחם ויצאתי מחוזק מהעוצמה של המשפחה המיוחדת הזו", הוסיף.

רס"ן יובל עזרא הי"ד נהרג יחד עם בניהו מלט הי"ד, בעת שהגנו על קבוצת המטיילים ביום שישי האחרון. בהלווייתו ספדו לו בני משפחתו וארוסתו תימור, שתיארו אותו כ"איש של אנשים", בעל חיוך תמידי וטוב לב, שהקדיש את חייו למען אחרים.