חזי נחמה בדרך לפוליטיקה: "אנחנו מקיימים מגעים"

אל"מ חזי נחמה ( צילום: יונתן זינדל )

אל"מ במילואים חזי נחמה, לשעבר מפקד חטיבות אלכסנדרוני ומנשה, אישר היום (חמישי) את הדיווחים על האפשרות שייכנס לפוליטיקה. בריאיון לתוכנית "שבע תשע" עם ענת דוידוב וניסים משעל ב־103fm, חשף נחמה כי הוא מנהל מגעים עם גלעד ארדן.

"גלעד ארדן ואני מקיימים מגעים ואם התנאים יבשילו אני אשמח להצטרף אליו", אמר נחמה. בכך אישר כי מתקיימות שיחות בין השניים, אך הבהיר כי הצטרפותו עדיין תלויה בהבשלת התנאים.

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לצד ההתייחסות לעתידו הפוליטי, נחמה, המזוהה עם "פורום המפקדים והלוחמים במילואים", התייחס גם להכנסת הכוח הרב־לאומי לרצועת עזה והביע התנגדות ברורה למהלך.

"אני מתנגד להכנסת הכוח הרב לאומי לעזה. זה איתות לחמאס שאנחנו מתחילים שלב חדש. זה יגביל את היכולת של צה"ל לפעול, כי יהיו שם חיילים זרים", הסביר.

לדבריו, נוכחותם של חיילים זרים בתוך הרצועה עלולה להציב מגבלות בפני פעילות צה"ל. נחמה הציג אפשרות חלופית וטען כי אם היה נדרש להחליט על הפעלת פיילוט מסוג זה, היה בוחר לבצע אותו באזור שבו לישראל יש יכולת שליטה.

"אם הייתי מחליט על פיילוט מהסוג הזה, הייתי עושה אותו בצד שלנו של הקו הצהוב ואז יש יכולת שליטה על מה שקורה שם", אמר.