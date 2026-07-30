"לאבד עשרה מנדטים בחודשיים זה לא נעים"

ח"כ רם בן ברק מיש עתיד התייחס היום (חמישי) לירידה החדה של מפלגת "ביחד" בסקרים, מאז החיבור הפוליטי עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. בן ברק הודה כי אובדן התמיכה אינו נעים, אך הבהיר כי הוא עדיין עומד מאחורי ההחלטה להתאחד.

"ברור שלאבד עשרה מנדטים בחודשיים זה לא נעים", אמר בן ברק בהתייחסו לצניחה שנרשמה בסקרים מאז החיבור עם בנט.

למרות הנתונים, חבר הכנסת מיש עתיד דחה את האפשרות שהאיחוד היה מהלך שגוי. לדבריו, הוא ממשיך להאמין בבנט וביכולתו להוביל את השינוי שאליו כיוונו עם הקמת המסגרת המשותפת.

"אבל אני מאמין בכל ליבי שנפתלי בנט הוא זה שיכול להביא את התיקון. זו לא הייתה טעות להתאחד", הבהיר בן ברק.

דבריו מגיעים לאחר שמפלגת "ביחד" איבדה, לדבריו, עשרה מנדטים בתוך חודשיים. הירידה בסקרים התרחשה לאחר שיש עתיד התחברה עם בנט, אך בן ברק אינו רואה בכך הוכחה שהמהלך עצמו היה טעות.