"זה האיום המרכזי": ראש המל"ל לשעבר באזהרה חמורה

ראש המל"ל לשעבר, ד"ר איל חולתא, התייחס היום (חמישי) ב103 fm להתפתחויות במערכה מול איראן, והזהיר כי האיום המרכזי מבחינת ישראל הוא האפשרות שטהרן תחליט לפרוץ לנשק גרעיני. לצד זאת, הוא ניתח את פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והצביע על מספר פרטים חריגים.

לדברי חולתא, סבב ההתכתשות האחרון בין ארצות הברית לאיראן עשוי להסתיים בחזרה לשיחות: "אני בכל זאת שם הבוקר את ההימור שלי שמדובר בעוד סיבוב של התגוששות שיוביל בכל זאת לחזרה לדיאלוג. יש פרסומים על תוכניות אמריקניות יותר נרחבות. יכול להיות שמתישהו זה יקרה וטראמפ יחליט שכלו כל הקיצים. הסיכונים של מהלך כזה מבחינתו עדיין גדולים".

בהתייחסו לפגישת נתניהו וטראמפ, אמר חולתא כי אורכה והיעדר פגישה אישית בין השניים עוררו את תשומת לבו: "זו הייתה פגישה קצרה יחסית, בלי חלק של ארבע עיניים שהוא בדרך כלל הליבה החשובה ביותר בפגישות האלה. זו הפגישה השמינית בין נתניהו לנשיא טראמפ, זה המון פגישות בשנה וחצי. אני לא מתרשם שזו הפגישה המוצלחת ביותר מבין השניים".

לדבריו, גם ההתנהלות האמריקנית לאחר הפגישה הייתה חריגה: "ההדלפות מהצד האמריקני מצומצמות יחסית, זה לא רגיל, וזה כן מדליק נורה שהם לא רוצים שדברים ייצאו החוצה".

עם זאת, חולתא הדגיש כי אינו מזהה מחלוקת בין ישראל לטראמפ בנוגע לצורך למנוע מאיראן נשק גרעיני. "הנשיא טראמפ אמר לפני הפגישה, במהלך הפגישה ואחרי הפגישה שהוא לא מתכוון לאפשר לאיראן להגיע לנשק גרעיני. אני לא חושב שכאן נמצא פער בין הנשיא טראמפ לבין ישראל. המחויבות של הנשיא טראמפ היא ברורה".

ראש המל"ל לשעבר הסביר כי השאלות שנותרו פתוחות נוגעות לדרך שבה הנשיא האמריקני יבחר לפעול: "אני חושב שהשאלה היא מה גבולות המוכנות של הנשיא: להמשיך בשאיפה למו"מ, מה יקרה עם ההר המכוש, האיום הזה שלא טופל ביוני 25' ולא בשאגת הארי. אלה השאלות הגדולות שנמצאות שם".

בהמשך הציג את החשש המרכזי מבחינת ישראל: "אני חושב שזה האיום המרכזי שישראל צריכה לחשוש ממנו, האם איראן מעבר לכל הדברים יכולה להחליט שהיא פורצת לגרעין. האם הם עד כדי כך נואשים שזה מה שיעשו? כן, יכול להיות".

חולתא העריך כי ישראל תצטרף למערכה אם איראן תתקוף אותה ישירות: "אם איראן יורה טיל על ישראל, ישראל מצטרפת וזה בכלל לא שאלה. הנשיא טראמפ לא יכול למנוע מישראל להגיב על ירי איראני ואת זה גם האיראנים יודעים".

לדבריו, ארצות הברית אינה מעוניינת כעת במלחמה רחבה, אלא מנסה להביא את איראן להסכמה במסגרת המשא ומתן. עם זאת, הוא ציין כי המצב עשוי להשתנות בהתאם להתפתחויות הצבאיות, למצב הפוליטי בארצות הברית וליכולת המבצעית האמריקנית באזור.

לבסוף התייחס חולתא למצבה של איראן וליכולת שלה להמשיך במערכה: "השאלה הגדולה מה אורך הנשימה האיראני האמיתי מול הכלכלה ומול הציבור? מול היכולת להמשיך ולהחזיק את הפאסון של הצלחה למרות שהמצב שלהם קשה מאוד וכמה עוד יכולת יש להם? אני מניח שיש להם יותר סבלנות ואורך נשימה ממה שהערכנו אבל זה לא שמצבם באמת אידיאלי".