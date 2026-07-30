עמיחי אתאלי חוזר בו: "אני מתנצל ומבקש לתקן"

איש התקשורת עמיחי אתאלי פרסם פוסט הבהרה שבו ביקש להתנצל על דברים שכתב בשבוע שעבר בגנות מפלגת 'הציונות הדתית', אך בד בבד שיגר מתקפה חריפה ונוקבת נגד התנהלותה הפוליטית ונגד העומד בראשה, בצלאל סמוטריץ'.

"בשבוע שעבר כתבתי שעומר רחמים, המתמודד החדש בפריימריז של הציונות הדתית, מצטרף למפלגה פוסט-ציונית", פתח אתאלי את דבריו. "קיבלתי לא מעט תגובות, ואני מתנצל ומבקש לתקן: הם צודקים, הציונות הדתית היא חלילה לא מפלגה פוסט-ציונית. אבל לצערי, היא כן מפלגה שמסייעת לקדם אג'נדות פוסט-ציוניות".

"תמצית הדילמה הציונית-דתית חונה מול החרדים"

אתאלי הבהיר כי אין לו או לרוב הציבור הדתי-לאומי מחלוקת עם סמוטריץ' בסוגיות ההתיישבות או המשך הלחימה, אך הצביע על היחס למגזר החרדי כנקודת השבר המרכזית: "תמצית הדילמה הציונית-דתית חונה מול החרדים וההבנה ההולכת ורווחת שאי אפשר למסמס את הבעיה הזאת יותר. סמוטריץ', אבי התזה שלפיה אין למפלגות הציוניות שום בסיס מוסרי להכשיר שיתוף פעולה עם מפלגות ערביות, התמסר על-מלא לחרדים".

בדבריו הגדיר את המפלגות החרדיות כ"אנטי-ציוניות" בשל היעדר ערבות הדדית ואחריות לאומית: "ציונות זו לקיחת אחריות וראייה רוחבית. גם כשאנחנו נאבקים על חיינו, נטחנים במילואים ומשלמים מיסי עתק, העסקנים החרדים עסוקים רק בשכפו"ץ ובחוקים שמקדמים את הבטלה הסמויה".

"סמוטריץ' נדבק לאנשים – ולא לעקרונות"

בהמשך תקף אתאלי את תמיכת המפלגה בחוק החסינות מעצר לעריקים: "סמוטריץ', החכם, החרוץ והיצירתי, לא נקף אצבע כדי להתחיל שינוי כיוון במציאות המטורפת הזאת. הקואליציה שלו בונה עולם הפוך שבו מי שנרתם לשרת נטחן עד דק, ובאותה עת הוא נותן יד למעטה השקר סביב אלה שלא לומדים ולא משרתים".

לסיכום קרא אתאלי ליו"ר הציונות הדתית לשנות את גישתו הפוליטית: "הציונות הדתית אף פעם לא הייתה ביביסטית ואף פעם לא רל"ביסטית. סמוטריץ' עושה מעשה פוליטי שמאוד לא שמור בדנ"א שלנו – הוא נדבק לאנשים ולא לעקרונות. מן הראוי שיבהיר שהוא יצטרף לכל ממשלה ציונית שתקדם את ערכי הימין, אך לא ימשיך להתעלם מפצצת הזמן החרדית".