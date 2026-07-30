לפיד נגד ערוץ 14: "חבורת מטורפים רעילים"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות הלילה (בין רביעי לחמישי) את ערוץ 14, זאת בעקבות דבריהם נגדו בתכנית "הפטריוטים" בהם אמרו כי הוא "עוזר לנאצים".

במהלך שידור התכנית אמש, הוצג קטע מתוך ראיון של לפיד לרשת CNN, שם אמר כי התפרעויות המתיישבים ביהודה ושומרון הן "טרור יהודי ובושה לישראל". הפאנליסט איתמר פליישמן טען כי "דם של יהודים הולך להישפך בגלל זה בארה"ב".

לדברי פליישמן, לפיד "לוקח גלון של דלק ושופך אותו על עלילה אנטישמית שמשתוללת שם. אנשים מהמשפיעים ביותר בארה"ב מפיצים עלילות נגד יהודים - והם נאצים בעיניי. יאיר לפיד מחזק את האנשים האלה - ולכן הוא עוזר לנאצים. הוא עוזר להם להפיץ את העלילות האלה".

לפיד אמר בתגובה כי "הנאצים רצחו את סבא שלי ואת חצי מהמשפחה שלי. אבא שלי היה בגטו. חבורת מטורפים רעילים, אני הולך לתבוע אתכם על כל מה שיש לכם".