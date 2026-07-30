עדן וארטיום ( אורטל דהן זיו )

דרמה מרגשת התרחשה אמש (רביעי) בפרק הפתיחה של השידורים החיים של "רוקדים עם כוכבים": הזמרת עדן גולן, שסומנה בתור רבים כאחת המועמדות המובילות לניצחון של העונה, נאלצה לפרוש מהתחרות בעקבות פציעה בכתף. הפרישה מגיעה לאחר שהכוכבת החמיצה שני ריקודים, מה שמחייב אותה על פי חוקי הפורמט לסיים את דרכה בתוכנית.

"לא בא לי לסכם, זה משהו שרציתי מלא זמן", שיתפה גולן בדמעות לאחר ההודעה על הפרישה. "זו הייתה חוויה שבחיים לא אשכח, ואחת הפרידות הקשות שעברתי בחיי. אני כל כך גאה בדרך שעשיתי, בשביל עצמי ניצחתי". הפציעה שקטעה את המסע הדרמה החלה כבר בתוכנית הקודמת, כאשר גולן נפצעה במהלך החזרות ונאלצה לשבת על הספסל ולצפות בחברי הקבוצה שלה רוקדים. הצוות הרפואי עצר את האימונים, והזמרת קיוותה שתקופת המנוחה תספיק כדי לאפשר לה לחזור לרחבה. אולם, למרות הציפיות, האישור הרפואי לא הגיע. על פי חוקי הפורמט של "רוקדים עם כוכבים", ניתן להחמיץ ריקוד אחד בלבד במהלך העונה - אחרת המתמודד נאלץ לפרוש מהתחרות. גולן פספסה שני ריקודים, מה שחתם את גורלה בתוכנית. הזמרת, שרקדה לצד הרקדן המנוסה ארטיום ליאסקובסקי, הספיקה להרשים את השופטים והקהל בביצועים הקודמים שלה.

עדן וארטיום ( סרוגים )

מהציפיות הגבוהות לפרידה מרה

כבר כשהוכרז לראשונה על הליהוק של גולן לתוכנית, החלו לצוץ תגובות על ניסיון העבר שלה בריקוד, מה שבנה ציפיות גבוהות לקראת ההופעה שלה על הרחבה. אחרי הביצוע הראשון לצד ליאסקובסקי, היא קצרה שבחים מהשופטים והקהל, שהמשיכו ואף התעצמו בריקודים הבאים.

גולן, שייצגה את ישראל באירוויזיון והגיעה למקום החמישי עם השיר "Hurricane", נחשבת לאחת הזמרות המצליחות בישראל. בנוסף להשתתפותה ב"רוקדים עם כוכבים", היא גם נבחרה לאחרונה על ידי דיסני לשיר את השיר המקורי "כל המסע" בגרסת הדיבוב העברית של סרט הלייב אקשן "מואנה".

עונה של הדחות מפתיעות

הפרישה של גולן מצטרפת לשורה של הדחות שהתרחשו בעונה הנוכחית. השבוע הודחו גם נייט בוזוליק, כוכב הסדרות ההוליוודיות "יומני הערפד" ו"המקוריים", וג'וליה שחר, אחת הרקדניות המנוסות בתוכנית. בוזוליק, שנודע גם בפעילות הסברה נרחבת למען ישראל, נפצע אף הוא במהלך החזרות אך המשיך להתאמן ולהופיע.

בשבועות הקודמים הודחו גם הסטנדאפיסט מתן פרץ והרקדנית אלינור גרשפלד, לאחר מסע רגשי שכלל ריקוד מרגש שהוקדש לאחותו של פרץ שעברה לידה שקטה. העונה הנוכחית של "רוקדים עם כוכבים" ממשיכה להפתיע את הצופים עם דרמות בלתי צפויות ורגעים מרגשים.