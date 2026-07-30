צבא ארצות הברית הודיע הבוקר (חמישי) על השלמת גל תקיפות נרחב במטרות איראניות, במסגרתו הותקפו עשרות יעדים של משמרות המהפכה האיראנית באמצעות נכסי פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום) באזור. התקיפות מגיעות על רקע הבטחתו של הנשיא טראמפ כי איראן תשלם מחיר כבד על מתקפת הפתע שביצעה כנגד בסיסים אמריקאים באזור.

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה לפנות בוקר על שלושה פיצוצים שנשמעו באי קשם שבמפרץ הפרסי. במקביל, התקבלו דיווחים על פיצוצים גם באזור בושהר. לפי הטענות באיראן, טילים פגעו באזורי מגורים באי קשם, אך פרטים נוספים על היקף הנזק טרם פורסמו.

רקע: הסלמה אמריקנית-איראנית

התקיפות מגיעות לאחר שבימים האחרונים התגברה המתיחות בין וושינגטון לטהרן. כזכור, הנשיא טראמפ התחייב כי ארצות הברית תכה קשות באיראן בעקבות מתקפת הפתע לילית שכוונה כנגד בסיסים אמריקאים בירדן, למרות המגעים שמתקיימים בין הצדדים בתיווך קטאר ועומאן.

בשיחה עם כתבים בבית הלבן, טראמפ הודיע כי "אנחנו הולכים לפגוע בהם ממש חזק", והתייחס גם לאירוע חריג שהתרחש במסוף הגז של נמל דמיאט במצרים, שם ספינה אמריקאית לנשיאת גז נוזלי עברה פיצוץ חלקי. בעוד גורמים רשמיים במצרים טענו כי מדובר בתקלה טכנית, טראמפ אישר את הדיווחים על תקיפה איראנית.

תגובת השווקים והיערכות ישראלית

דבריו החריפים של הנשיא טראמפ עוררו תנודות משמעותיות בשווקים הבינלאומיים. מחיר הנפט הגלובלי זינק בכמעט 8 אחוזים תוך זמן קצר לאחר הראיון, ועומד כעת על 90.4 דולרים לחבית בודדת, לעומת כ-83 דולרים רק לפני כ-12 שעות.

במערכת הביטחון הישראלית מזהירים מפני התדרדרות מהירה במצב הביטחוני באזור. גורם ביטחוני בכיר אמר כי "כמו שזה נראה כרגע, הדרך להסלמה עם איראן קרובה". האזהרות הללו מגיעות בזמן שראש הממשלה נתניהו מקיים פגישות מרכזיות בוושינגטון, שנועדו להדק את התיאום האסטרטגי והביטחוני בין ירושלים לוושינגטון.

גורם מדיני בכיר חשף בתדרוך לכתבים כי בקהילת המודיעין קובעים בוודאות שמוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון ויורשו המיועד, עדיין בחיים. בנוסף, הוצגו נתונים מדאיגים לפיהם ברשותה של איראן עומד כעת ארסנל של כ-1,500 טילים בליסטיים הזמינים לשימוש.