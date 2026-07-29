טראמפ מגיב לפיצוץ במצרים: "הגיע תורנו, נכה בהם קשה"

דונלד טראמפ ( צילום: שאטרסטוק, עבד רחים ח׳טיב,פלאש 90 )

הנשיא טראמפ שוחח עם כתבים בבית הלבן, וסיפק שורה של עדכונים ואמירות חריפות כלפי האיראנים, כולל תגובה ראשונה לתקיפת כלי הטיס המתאבדים כנגד מכלית גז אמריקאית שעברה באותו זמן תהליך העמסה בנמל דמיאט במצרים, שמשמש כמסוף גז נוזלי מרכזי. טראמפ הודיע ראשית, כי למרות התקיפות הבוקר בעיראק, ארצות הברית לא סיימה את התגובה למתקפות האיראניות של 24 השעות האחרונות, בדגש על מתקפת הפתע אמש שכוונה כנגד בסיסים אמריקאים בירדן. טראמפ הסביר בקשר לאיראן: "אנחנו הולכים לפגוע בהם ממש חזק... היו לנו חמישה טילים ששוגרו במהירות של 8,500 מייל לשעה, וכל חמשת הטילים הופלו מטה על ידי כוחותינו. אבל הם בכל זאת ניסו, אז עכשיו תורנו." בנוסף לכך, הנשיא התייחס גם לאירוע חריג שהתרחש מוקדם יותר היום במסוף הגז של נמל דמיאט במצרים, שם ספינה אמריקאית לנשיאת גז נוזלי עברה פיצוץ חלקי.

תחילה לא היה ברור האם הפיצוץ נגרם על ידי תקיפה איראנית. כאשר בזמן שגורמים מערביים דיווחו כי מדובר בפגיעת רחפנים מתאבדים, הגורמים הרשמיים במצרים טענו כי היה מדובר בתקלה טכנית.

אך כעת הנשיא טראמפ מתייחס לדברים ישירות, ומאשר את הדיווחים של התקיפה האיראנית חסרת התקדים על אדמת מצרים, שמגדילה משמעותית את ממדי הסכסוך.

טראמפ סיפר את הדברים בתגובה לשאלות כתבים וחשף כי האירוע אכן היה כתוצאה מפעולה איראנית בדומה לפגיעות נוספות מ-24 השעות האחרונות, כמו שיגור כטב"מי נפץ מעיראק אל שטח סעודיה.

הנשיא חשף כך: "עודכנתי על האירוע, זה כמו שאר המקרים, זה עוד מאותו הדבר ועכשיו אנחנו הולכים להכות בהם מאוד קשה, נכה את איראן קשה מאוד. הפעם זה תורנו, הם יודעים שזה מגיע ואין להם דרך לעצור את זה, הם מבקשים מאיתנו לא לעשות את זה".