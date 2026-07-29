בעקבות חשש לפגיעה: הוצמדה אבטחה צמודה לאיזנקוט

כתב חדשות 12 ירון אברהם פרסם הערב (רביעי) לראשונה מכתב חריג ששלחו אנשי מפלגת ישר! לראש השב"כ ולבכירי המשטרה בנוגע לאבטחת גדי איזנקוט. מהמכתב עולה כי בעקבות הערכת מצב פנימית, אירועים שהתרחשו בשבועות האחרונים ופרסומים מטרידים, הוחלט להצמיד לאיזנקוט אבטחה פרטית שאינה חמושה.

המכתב נשלח ב־20 ביולי לראש השב"כ, למפכ"ל המשטרה, למפקד מחוז תל אביב, לראש אגף המבצעים ולראש חטיבת האבטחה במשטרה. על הפנייה חתום ראש מטה השטח של ישר! עם איזנקוט, רון ברקאי.

בפתח המכתב תואר איזנקוט כ"מועמד מרכזי לראשות הממשלה וראש מפלגה מובילה בבחירות שתתקיימנה בעוד 99 ימים". עוד צוין כי במסגרת פעילותו במהלך הקמפיין הוא מקיים סיורי שטח, כנסים ואירועים רבים המפורסמים מראש וכוללים קהל רחב.

"הנני מבקש להביא לידיעתכם כי לאחר הערכת מצב פנימית ולאור מספר אירועים שהתרחשו בשבועות האחרונים, עליהם אוכל להרחיב בעל פה, וכן סדרת פרסומים מטרידים, לצד נוכחות עם ציבור רחב מאוד בכנסי המפלגה, החלטנו לאבטח את יו"ר המפלגה על ידי חברת אבטחה פרטית, על פי מיטב הבנתנו", נכתב בפנייה.

לפי המכתב, אנשי המפלגה ביקשו כי האבטחה שתוצמד לאיזנקוט תהיה חמושה, אך לא קיבלו לכך אישור. בשל כך, חברת האבטחה הפרטית שמלווה את יו"ר ישר! פועלת ללא נשק.

"יצוין כי לא ניתן לנו אישור לאבטחו באופן חמוש ועל כן מדובר באבטחה שאינה חמושה", נכתב.

ברקאי ציין כי אינו מכיר את הנהלים בתחום האבטחה הממלכתית, אך החליט להביא את הדברים לידיעת גורמי הביטחון כדי שיוכלו לשקול אם נדרשים צעדים נוספים.

"אינני יודע מה נהוג בתחום האבטחה הממלכתית, אולם אני רואה לנכון להביא לידיעתכם את מצב הדברים הקיים לכל שיקול שתמצאו לנכון", כתב ראש מטה השטח.

בסיום הפנייה הודגש כי למפלגה אין יכולת מודיעינית שתאפשר לה לספק לצוות האבטחה הפרטי מידע נוסף בנוגע לאירועים ולפרסומים שהובילו להחלטה.

"כמו כן, אדגיש שאין בידינו כל יכולת מודיעינית או אחרת לספק מידע נוסף לצוות האבטחה הפרטי", נכתב במכתב.