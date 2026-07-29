היועמ"שית למשטרה: בדקו אם אנשי הליכוד שיקרו לבג"ץ

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן הורו הערב (רביעי) למשטרה לבדוק אם אנשי הליכוד מסרו תצהיר שקר לבג"ץ, כששללו את הטענה שחברי הכנסת נדרשו לתעד את הצבעתם בבחירות לתפקיד מבקר המדינה. כך פורסם לראשונה בN12.

הבדיקה מגיעה בעקבות סתירה בין התצהירים שהגישו מנכ"ל הליכוד דוד שרן ושורה של חברי כנסת מהליכוד לבין תצהיר משלים שהגישה ח"כ שרן השכל.

אנשי הליכוד טענו בדיון ובתצהיר שהגישו לבג"ץ כי איש לא הורה לחברי הכנסת לצלם את הצבעתם. לדבריהם, מי שבחר לתעד את עצמו מצביע עשה זאת מרצונו הטוב והחופשי.

מנגד, השכל טענה בתצהיר חתום כי במהלך סבב ההצבעה החוזר לבחירת מבקר המדינה, חברי סיעת תקווה חדשה נדרשו לתעד את הצבעתם. עוד טענה כי הצילומים הועברו לראש הממשלה בנימין נתניהו.

שרן השכל תמסור עדות פתוחה

בעקבות הסתירה בין התצהירים הורתה היועצת המשפטית לממשלה למשטרה לגבות מהשכל עדות פתוחה. בשלב זה היא אינה חשודה, והעדות נועדה לבדוק את הדברים שמסרה בתצהירה לבג"ץ.

אם השכל תחזור בעדותה על הטענה שלפיה חברי הכנסת נדרשו לצלם את הצבעתם ולהציג את התיעוד לראש הממשלה, תתקבל החלטה אם לפתוח בחקירה פלילית בחשד שהוגש לבג"ץ תצהיר שקר.

השכל הגישה את התצהיר המשלים במסגרת העתירה שבה היא מבקשת לאפשר לה להתפצל מסיעת הימין הממלכתי, לאחר שהודיעה על התפטרותה מתפקיד סגנית שר החוץ.

טענותיה עומדות בסתירה לתצהירים שהגישו בעבר מנכ"ל הליכוד דוד שרן וחברי כנסת מהמפלגה. בתצהירים הללו הוכחשה הטענה שלפיה התקיימה דרישה לתעד את ההצבעה.

בג"ץ פסל את הבחירה

ברקע הבדיקה עומדת החלטת בג"ץ לפסול את בחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה. בית המשפט קבע כי ההצבעה בכנסת התנהלה בניגוד לחוק, לאחר שחברי כנסת צילמו את הצבעתם ובכך נפגעה חשאיותה.

כעת תנסה המשטרה לברר אם ניתנה לחברי הכנסת הוראה לצלם את הצבעתם, ואם הדברים שנמסרו בתצהירים הקודמים משקפים את שאירע במהלך ההצבעה.

בשלב זה טרם נפתחה חקירה פלילית. ההחלטה אם לפתוח בחקירה תתקבל רק לאחר גביית העדות מהשכל ובחינת דבריה מול התצהירים והחומרים שכבר הוגשו.