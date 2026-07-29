ועדת הבחירות נערכת: שיגורי טילים בזמן ההצבעה 

ועדת הבחירות המרכזית נערכת הערב (רביעי) לתרחיש של שיגורים לעבר ישראל בזמן ההצבעה בבחירות ובמהלך ספירת הקולות. במסגרת ההיערכות צפויות להיות מאושרות תקנות לשעת חירום, שיסדירו את פעילות ועדות הקלפי במקרה של אזעקה כך על פי דיווח של עמיאל ירחי ב־i24NEWS.

על פי ההנחיות המסתמנות, אם תישמע אזעקה בזמן ההצבעה, הפעילות בקלפי תיעצר. מפקח טוהר הבחירות יפעיל מצלמה, וחומרי ההצבעה יוכנסו למעטפה מיוחדת לשעת חירום.

מעטפת החירום, שתכיל את הפתקים והמעטפות, תיסגר באמצעות דבק ותישמר בידי מזכיר ועדת הקלפי. במקביל, מפקח טוהר הבחירות ייקח את הקלפי הנעולה ויהיה אחראי עליה בזמן הפסקת ההצבעה.

כך תיעצר ספירת הקולות

התקנות צפויות להתייחס גם לאפשרות של אזעקה במהלך ספירת הקולות. במקרה כזה, המעטפות, פתקי ההצבעה וגיליונות הספירה ייארזו במהירות באמצעות מפה מיוחדת שעליה תתבצע הספירה.

השימוש במפה נועד לאפשר לחברי ועדת הקלפי לאסוף יחד את כלל חומרי הספירה, לארוז אותם במהירות ולשמור עליהם עד שיהיה ניתן לחדש את התהליך.

לפי ההנחיות המסתמנות, במקרה של אזעקה בזמן ההצבעה יינקטו הצעדים הבאים:

ההצבעה בקלפי תיעצר. מפקח טוהר הבחירות יפעיל מצלמה. חומרי ההצבעה יוכנסו למעטפה מיוחדת לשעת חירום. המעטפה תיסגר בדבק ותישמר בידי מזכיר ועדת הקלפי. מפקח טוהר הבחירות יהיה אחראי על הקלפי הנעולה.

אם האזעקה תישמע בזמן ספירת הקולות, המעטפות, פתקי ההצבעה וגיליונות הספירה ייארזו באמצעות המפה המיוחדת שעליה התבצעה הספירה.

עוד עולה כי במסגרת ההיערכות לתרחישי חירום, חיילים המוצבים בחזית יוכלו להצביע באמצעות דסקית הצוואר.

ההיערכות מתבצעת ברקע האזהרה שהשמיע ראש השב"כ דוד זיני מפני אפשרות של התערבות זרה במערכת הבחירות. התקנות שייבחנו נועדו לאפשר את קיום ההצבעה ושמירת חומרי הבחירות גם במקרה של ירי טילים בזמן פתיחת הקלפיות או במהלך ספירת הקולות.