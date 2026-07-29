נתניהו מתאר: שבחים לישראל בבית הלבן

ראש הממשלה נתניהו ומזכיר המלחמה הגסת' ( צילום: מעיין טואף/ לע״מ )

ראש הממשלה נתניהו קיים סדרה של פגישות מדיניות עם בכירי הבית הלבן, לאחר שאמש קיים פסגה מדינית עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אשר גם במהלכה התקיימו התייעצויות בין צוותים מדיניים בכירים.

מוקדם יותר היום קיים נתניהו פגישה עם סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס. לאחר מכן ישב לשיחה עם מזכיר המלחמה, פיט הגסת'. נתניהו תיאר את הפגישות כחיוביות ומוצלחות ביותר, המעלות את התיאום בין ארצות הברית וישראל לרמה הגבוהה ביותר בעת הנוכחית.

ראש הממשלה פרסם סרטון סיכום למסע המדיני בבית הלבן, בו תיאר את השותפות המוצלחת, התיאום הגבוהה בין המדינות, וההערכה העצומה לישראל בתוך הממשל.

"אתם שומעים על גלי השנאה לישראל בארה"ב, אבל לא מספרים לכם על גלי ההערכה. אני סיימתי עכשיו פה שיחה עם מזכיר המלחמה, פיט הגסת', והוא אמר לי דבר מעניין, אנחנו מסתכלים על העולם, אז יש מדינות שיש להן רצון להילחם לצד ארה"ב אבל אין להן את היכולת, ויש מדינות שיש להן את היכולת אך לא את הרצון. רק בישראל אנחנו רואים גם רצון וגם יכולת".