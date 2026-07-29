סקר מנדטים חדש שפורסם הערב (רביעי) ב'חדשות 13' מציג מפת מנדטים מרתקת ודרמטית, כאשר במרכזה שיוויון מוחלט בצמרת בין מפלגת השלטון לבין סיעת 'ישר'.

על פי הנתונים, אילו הבחירות היו מתקיימות היום, מפלגת הליכוד וסיעת ישר היו זוכות ל-23 מנדטים כל אחת. במקום השלישי ניצבת סיעת ביחד עם 13 מנדטים, כשאחריה מפלגת ישראל ביתנו שמשיגה 10 מנדטים.

תמונת המנדטים המלאה

בגזרת המפלגות הבינוניות והקטנות, הדמוקרטים ויהדות התורה מקבלות 9 מנדטים כל אחת. מפלגת עוצמה יהודית זוכה ל-8 מנדטים, בעוד שסיעת ש"ס עומדת על 7 מנדטים.

בתחתית המפה הפוליטית, מפלגת רע"ם והחיבור של טרופר-הנדל מקבלות 5 מנדטים כל אחת. את הרשימה סוגרות חד"ש-תע"ל ומפלגת הציונות הדתית, שמגרדות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים בלבד לכל אחת.

מפת הגושים

חלוקת הגושים על פי הסקר מציגה יתרון ברור לאופוזיציה:

גוש האופוזיציה: 60 מנדטים.

גוש הקואליציה: 51 מנדטים.

מפלגות ערביות (רע"ם וחד"ש-תע"ל): 9 מנדטים.