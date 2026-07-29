יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם עודד פז

עודד פז ( צילום: אור דנון )

כולנו זוכרים אותו כמתופף של "הפיג'מות", אבל עודד פז עשה הרבה יותר מזה. לרגל יום הולדתו ה-46, אספנו 10 עובדות מעניינות על אחד מכוכבי הילדים והטלוויזיה האהובים בישראל.

1. התחיל לשחק כבר בגיל 14 עודד פז נולד ב-29 ביולי 1980 בהרצליה. כבר בגיל 14 הופיע בסיטקום "הכל נשבר במשפחה", וכך החל את דרכו בעולם המשחק. 2. "הפיג'מות" שינתה את חייו את הפריצה הגדולה שלו עשה בשנת 2003 עם "הפיג'מות", שם גילם את עצמו לצד אילן רוזנפלד וקובי פרג'. הסדרה הפכה לאחת מסדרות הילדים המצליחות והאהובות בישראל.

הפיג'מות ( צילום: הסדרה )

3. שירת בתיאטרון צה"ל

במהלך שירותו הצבאי בתיאטרון צה"ל הכיר את אילן רוזנפלד, קובי פרג' ויובל סגל - היכרות שהובילה בהמשך ליצירת "הפיג'מות".

4. הפרצוף של ערוץ הילדים

במשך שנים הנחה תוכניות מצליחות כמו "ששטוס", "הבנים והבנות", "ממצחיק", "סתאאאם!" ותוכניות נוספות, והפך לאחד המנחים הבולטים של הערוץ.

5. גם כוכב פסטיגל ותיאטרון

פז השתתף לאורך השנים במספר רב של מופעי פסטיגל והצגות ילדים, ואף גילם דמויות מוכרות כמו קפטן הוק, גרגמל ומרטי הזברה מ"מדגסקר".

6. לא רק שחקן - גם במאי ומפיק

מלבד המשחק וההנחיה, פז ביים והפיק מופעי ילדים והעלה את המופע המוזיקלי "עודד פז והקסדות", שבו ביצע מחדש שירים מוכרים מ"הפיג'מות".

עודד פז והקסדות ( יאיר אבלסון )

7. השתתף ב"רוקדים עם כוכבים"

בשנת 2008 התחרה בעונה הרביעית של "רוקדים עם כוכבים" והגיע עד המקום החמישי.

8. הנגיש פוליטיקה לילדים

בשנת 2019 החל להגיש את התוכנית "אלף בית בפוליטיקה", שנועדה להסביר לילדים מושגים מעולם הפוליטיקה בצורה פשוטה ונגישה.

9. יש סיפור משעשע עם הרחוב שלו

בשנת 2012 הצליח לשנות את שם הרחוב שבו התגורר בהרצליה ל"רחוב סומסום" - מחווה הומוריסטית שהפכה לאחד הסיפורים הזכורים עליו.

10. אביו היווה עבורו מקור השראה

אביו, מיכאל פז, הוא עיוור. עודד שיתף לאורך השנים בגאווה במשפחתו ובקשר הקרוב עם הוריו, שהיו חלק משמעותי מהדרך שעשה בעולם הבידור.