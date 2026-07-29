הרמטכ"ל על לבנון: "אם נידרש, נגיע לאזורים נוספים"

הרמטכ"ל בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, ביקר היום (רביעי) בדרום לבנון והבהיר כי צה"ל לא ייסוג מהשטחים שכבש עד שיובטח ביטחון ארוך טווח לתושבי הצפון. זמיר הוסיף כי אם יהיה בכך צורך, הכוחות יעמיקו את פעילותם ויגיעו לאזורים נוספים.

אל הרמטכ"ל התלוו מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 91, תת־אלוף יובל גז, ומפקדים נוספים. במהלך הביקור בחן זמיר את מוכנות הכוחות למשימותיהם בגזרה וקיים שיחות עם מפקדי הגדודים בחטיבת כפיר ומפקדי החטיבות באוגדה 91. "המערכה בכל הגזרות טרם הסתיימה, ועליכם להיות ערוכים שהיא תימשך", אמר הרמטכ"ל. "אנחנו ערוכים לכל שינוי במצב ומוכנים למגוון רחב של תרחישים. עליכם להיות דרוכים ומוכנים להשתנות מהירה, לפעול מהר ובאופן התקפי להעמקת הפגיעה באויב". זמיר התייחס גם למערכה מול איראן ואמר: "הגענו להישגים משמעותיים מאוד במערכה מול איראן. אם נידרש, נדע גם להעמיק את ההישגים הללו". "נעמיק ונגיע לאזורים נוספים" בהמשך התייחס הרמטכ"ל לפעילות צה"ל בתוך שטח לבנון והבהיר כי הכוחות מטהרים את השטחים שנכבשו מתשתיות טרור של חיזבאללה. "בלבנון כבשנו שטחים ואנחנו מטהרים אותם מתשתיות טרור", אמר זמיר. "אלו שטחים מהם ארגון הטרור חיזבאללה נערך, איים ופעל נגד יישובי הצפון. אם נידרש, נעמיק ונגיע לאזורים נוספים". לדבריו, נוכחות צה"ל בשטח מבוססת על תפיסת ביטחון שלפיה הכוחות יפעלו בעומק שטח האויב בכל זירה שממנה נשקף איום ישיר על אזרחי ישראל. "אנחנו פועלים על פי תפיסת ביטחון ברורה: אנחנו ערוכים במרחבי הגנה קדמיים בעומק שטח האויב בכל הזירות שמהן יש איום ישיר על יישובינו ועל אזרחי ישראל", הצהיר. הרמטכ"ל הוסיף: "צה"ל אחראי על הביטחון. לא ניסוג מהשטחים שכבשנו עד שיובטח ביטחון ארוך טווח".

לראשונה בלבנון

במהלך הסיור ביקר זמיר את לוחמי ומפקדי חטיבת כפיר, שנכנסו לראשונה לתמרון בדרום לבנון בשבוע האחרון. זאת, לאחר שהחטיבה לחמה במשך תקופה ממושכת ברצועת עזה.

"לוחמי חטיבת כפיר, אני מסתכל עליכם, נלחמתם ברצף כמעט שלוש שנים, עם רענונים מעטים", אמר הרמטכ"ל. "עברתם מעזה ללבנון בתוך זמן קצר מאוד. כושר הלחימה שלכם, לצד המנהיגות והפיקוד מלפנים של מפקדיכם, מרשימים".

זמיר הביע הערכה גם לגדודים 97 ו־607 ואמר כי נעשתה בהם "עבודת בניין כוח משמעותית", וכי הם מוכיחים את עצמם בפעילות. בפנותו למפקדי החטיבות אמר: "צה"ל הוא צבא מנצח בזכותכם. אין משימה שצה"ל קיבל ולא עמד בה, בכל זירה".

לקראת סיום דבריו התייחס הרמטכ"ל להתרחבות המשימות המוטלות על צה"ל: "אנחנו פועלים בתוך לבנון, בסוריה, בעזה, ביהודה ושומרון ובגזרות נוספות. המשימות שלנו הולכות ומתרחבות, ואנחנו נדרשים להגדלת צה"ל וכמות הלוחמים שלנו כדי לעמוד בהן".

לדבריו, מטרת הצבא היא שעד תקופת החגים כלל החטיבות הסדירות ייצאו לרענון, לצד צמצום היקף שירות המילואים ככל שניתן.