"השתיקה של מתן כהנא וחילי טרופר בלתי נסבלת"

מתקפה חריפה מימין על הרכב הקואליציה המיועד של גדי איזנקוט: עומר רחמים, מנכ"ל מועצת יש"ע, תקף הבוקר בחריפות את ההצהרות על "61 אצבעות ציוניות", והזהיר כי הממשלה המתוכננת תישען על גורמי שמאל קיצוניים.

בריאיון לאבי גרינצייג בתוכנית "אנחנו הרוב" ברדיו 'גלי ישראל', אמר רחמים: "מתברר שמי שהולך לנהל את המדיניות של ממשלת איזנקוט הוא יאיר גולן. כשאיזנקוט אומר שיש לו 61 אצבעות ציוניות, הוא מתבסס על יאיר גולן. גם אם יהיו לו 61 אצבעות – הן ממש לא ציוניות".

"השתיקה הבלתי נסבלת של טרופר וכהנא"

בדבריו, כיוון רחמים אצבע מאשימה גם כלפי חברי הכנסת מהאגף הממלכתי-דתי, ותהה כיצד הם משתלבים לצד דמויות מפתח בשמאל: "אי אפשר לקרוא למשה רדמן ציוני – אדם שהאשים את בניהו מלט הי"ד, שנרצח לפני פחות משבוע, ברצח של עצמו. מה שמפתיע אותי הוא השתיקה הבלתי נסבלת של אנשים כמו חילי טרופר ומתן כהנא".

לדברי מנכ"ל מועצת יש"ע, הנכונות של גורמים במרכז-ימין להעניק רשת ביטחון פוליטית תוביל לחיבור עם גורמים קיצוניים: "כשהם אומרים שהם נותנים 61 אצבעות לאיזנקוט, המשמעות היא שהשותפים הטבעיים שלהם הם משה רדמן, גבי לסקי – שייצגה מחבלים כעורכת דין, ונעמה לזימי שחסמה את נתיבי איילון עם מדורות".