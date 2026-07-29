הלהיט של שולחן השבת: סלט כרוב עם חמוציות ושקדים

אם יש סלט אחד שכמעט תמיד מצליח בשולחן השבת, זה סלט הכרוב. הוא פריך, צבעוני, נשמר היטב במקרר ואפילו משתבח אחרי כמה שעות, כך שהוא אידיאלי להכנה מראש.
מצרכים
- חצי כרוב לבן, קצוץ דק
- 2 גזרים מגורדים
- 2 כפות חמוציות מיובשות
- 2 כפות שקדים פרוסים קלויים (לא חובה)
לרוטב
- 3 כפות שמן זית
- 1 כף מיץ לימון
- 1 כפית דבש
- חצי כפית מלח
- רבע כפית פלפל שחור
אופן ההכנה
מערבבים בקערה גדולה את הכרוב, הגזר, החמוציות והשקדים. בקערה נפרדת טורפים את כל חומרי הרוטב עד לקבלת תערובת אחידה. יוצקים את הרוטב על הסלט ומערבבים היטב כך שכל הירקות יצופו בו. מומלץ להניח את הסלט במקרר למשך 20-30 דקות לפני ההגשה, כדי שהטעמים יתמזגו והכרוב יתרכך מעט תוך שמירה על הפריכות שלו.
בתיאבון ושבת שלום!