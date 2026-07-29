הלהיט של שולחן השבת: סלט כרוב עם חמוציות ושקדים

סלט כרוב ( צילום: AI )

אם יש סלט אחד שכמעט תמיד מצליח בשולחן השבת, זה סלט הכרוב. הוא פריך, צבעוני, נשמר היטב במקרר ואפילו משתבח אחרי כמה שעות, כך שהוא אידיאלי להכנה מראש.