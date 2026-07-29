צופית גרנט שיתפה בדמעות: "אני נפעמת מהן"

אשת התקשורת צופית גרנט שיתפה היום (רביעי) בפוסט מרגש במיוחד, בו סיפרה על פרויקט מוזיקלי יוצא דופן שנחשף לכבוד חג האהבה, ט"ו באב.

מדובר ביוזמה מופלאה של עשרות נשים ממקהלות השומרון והדר גנים, שפעלו בניצוחה של נעמה זנבר. הנשים הוציאו חידוש מיוחד לשיר "לב לבן" של היוצר והזמר שולי רנד, כשהקליפ כולו מוקדש לאלמנות ששכלו את יקיריהן, אולם בחרו בחיים ונישאו בשנית.

צולם על שפת הים: חופה מאולתרת וזיכרון מונצח

הקליפ המרגש צולם על שפת הים, ובמהלכו נבנתה חופה מאולתרת מתוך השירה עצמה. אפילו הפרטים הקטנים בסט הצילומים – כמו החופה וספסל הכלה – נשאו בתוכם זיכרון והנצחה לאהובים שנפלו.

בין המשתתפות בקליפ ניתן למצוא את אור אלחרר שפילמן, שאיבדה את בעלה איתמר ז"ל ובחרה להינשא מחדש לפני מספר חודשים, וכן את דבורה גוטמן, אלמנה נוספת שנישאה בשנית ומופיעה בקליפ בפנים שאינן גלויות.

כל העשייה סביב הפרויקט - החל מהשירה, העיבוד והניצוח, ועד לבימוי, הצילום והעריכה – נוצרה כולה על ידי נשים ולמען נשים.

"זו לא רק בחירה בזוגיות – זו בחירה בחיים"

גרנט לא הסתירה את התרגשותה מהקליפ ומהמסר החזק שהוא נושא עמו: "יש דברים שמצליחים לרגש אותי עד דמעות", כתבה. "אני פוגשת לא מעט אלמנות לאורך השנים, ובכל פעם מחדש אני נפעמת מהיכולת לבחור שוב באהבה אחרי כאב כל כך גדול".

את דבריה חתמה במילות תודה והערכה לנשים שהובילו את המהלך: "בעיניי זו לא רק בחירה בזוגיות, זו בחירה בחיים. תודה לכל מי שיזמה, יצרה והייתה חלק מהדבר היפה והמרגש הזה".