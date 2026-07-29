אחרי הדרת ערוץ 14: סולברג נגד מפלגת הדמוקרטים

השופט סולברג ( יונתן זינדל/פלאש90 )

המשנה לנשיא בית המשפט העליון ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־26, השופט נעם סולברג, פרסם היום (רביעי) איגרת העוסקת בגישה שוויונית של כלי התקשורת לסיקור מערכת הבחירות. באיגרת קרא סולברג למפלגות לאפשר לכלי התקשורת גישה פתוחה ושוויונית לאירועים ולפעילויות בעלי אופי ציבורי שנפתחו לסיקור.

סולברג פתח את האיגרת בהתייחסות לתחילת תקופת הבחירות ולתהליכי הבחירות הפנימיים המתקיימים במפלגות. לדבריו, מאחר שהבחירות בישראל נערכות באמצעות רשימות מועמדים שמגישות המפלגות, הן תופסות מקום מרכזי בדיון הפוליטי ובהעברת המידע הדרוש לבוחרים כדי להחליט במי לבחור. באיגרת הדגיש סולברג את תפקידם של כלי התקשורת בטלוויזיה, ברדיו, בדפוס ובמרחב המקוון בהעברת מידע לציבור. לדבריו, חופש הביטוי וחופש העיתונות אינם רק זכויותיהם של הגופים המדווחים, אלא גם אמצעי למימוש חופש המידע של הציבור והזכויות לבחור ולהיבחר.

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סולברג קרא למפלגות לאפשר גישה שוויונית למסיבות עיתונאים, סיורים ואזורי סיקור במטה הבחירות, בבחירות המקדימות, ביום הבחירות ובמוצאי יום הבחירות. הוא הבהיר כי ניתן להסדיר את הכניסה בהתאם לשיקולים ענייניים של ביטחון, בטיחות, קיבולת, פרטיות ומגבלות תפעול, ובלבד שאמות המידה יוחלו באופן שוויוני ומידתי.

לדבריו, העברת המסרים אינה מיועדת רק לציבור התומך במפלגה. לעיתים קיימת חשיבות מיוחדת להעברת המידע דווקא לקהלים שאינם נמנים עם תומכיה, לצורך יידוע, החלפת דעות, ניסיון לשכנע ושמירה על שקיפות.

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בהמשך כתב סולברג: "הזכות לדעת אינה זכותו של העיתונאי. היא זכותם של הקוראות והקוראים, המאזינות והמאזינים, הצופות והצופים, ובבוא העת, של המצביעות והמצביעים". עוד הוסיף: "עיתונאי שנמנעת ממנו הכניסה אינו נותר בחוץ לבדו; הציבור שהוא משרת נותר בחוץ עימו".

סולברג הבהיר כי פנייתו אינה משפטית, אלא "בגדר עצה טובה, קריאת כיוון להתנהלות ראויה במערכת הבחירות שלפתחנו". באיגרת הוא גם הפנה לפסק הדין בעתירת ערוץ יהודי ישראלי בע"מ נגד מרצ משנת 2022.

האיגרת פורסמה על רקע עתירת ערוץ 14 לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בבקשה דחופה להורות למפלגת הדמוקרטים לאפשר לצוותי הערוץ להיכנס לאירוע הכרזת תוצאות הפריימריז. בעתירה נטען כי ערוץ 14 היה כלי התקשורת היחיד שכניסתו נאסרה, בעוד ששאר כלי התקשורת הוזמנו לסקר את האירוע.