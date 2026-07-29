הפאנלסיט הסרוג הודח מערוץ 13; זו הסיבה

ערוץ 13 החליט להפסיק את השתתפותו של איתמר איתם (בנו של אפי איתם) כפאנליסט בתוכניתם של מוריה אסרף ואייל ברקוביץ', זאת בעקבות עימות חריף וסוער שהתרחש מאחורי הקלעים.

בסרטון מיוחד שהעלה לעוקביו, שיתף איתם בגילוי לב על השלשלות האירועים שהובילה להדחתו, והסביר כי הרקע למהלך היה עימות ישיר מול אחד מראשי מחאת "אחים לנשק", אייל נוה.

"התפרץ עליי בצרחות: 'אתה ואבא שלך אוכלים מוות'"

"נתחיל מהסוף – בערוץ 13 החליטו להעיף אותי מהשידורים שלהם", פתח איתם בדבריו. "מי שעוקב יודע שבחודשים האחרונים התארחתי לא מעט כפאנליסט בתוכנית של מוריה וברקו. החלטתי להיות שם כי חשבתי שנכון לקיים תקשורת גם במקומות פחות נוחים ולדבר עם קהלים אחרים".

לדבריו, הניצוץ שהוביל להדחה היה עימות חזיתי מול נוה במהלך השידור: "הטריגר היה עימות עם ראש הסרבנים, אייל נוה. קראתי לו 'סרבן' בשידור, וכנראה שזה נגע לו בנקודה רגישה – אולי בושה, אולי אשמה, אני לא יודע".

אלא שלדברי איתם, הדרמה הגיעה לשיאה דווקא ברגע שהמצלמות כבו. "מיד בסוף השידור, בקטע שלא ראו בטלוויזיה, הוא התפרץ עליי בצרחות אימים: 'אתה אוכל מוות, ואבא שלך אוכל מוות'. זה עורר מהומה באולפן, והמגישה מוריה אסרף בצדק גירשה אותו מהמקום על הדברים הבזויים האלה".

"אייל צודק - אכלנו מוות, אכלתי כדור"

למרות ההתנהלות באולפן, הופתע איתם לגלות כי בערוץ הוחלט להדיח גם אותו. "בשם 'הסימטריה הקדושה', החליטו להדיח ולזרוק גם אותי", אמר.

בצעד מעורר מחשבה, התייחס איתם בדבריו דווקא לטענות שהוטחו כלפיו ואמר: "תראו, אני חושב שאייל צודק במשהו אחד – באמת אכלנו מוות. אכלנו הרבה מוות. אכלתי כדור, חווינו הרוגים, פצועים, המון קושי וכאב. ומתוך הכאב הזה באנו להגיד את הדברים לעם ישראל".

לסיכום, הבהיר איתם כי אין בכוונתו להפסיק להשמיע את קולו: "הבריונות האלימה הזו לא תרתיע ולא תשתק אותנו. נמשיך לדבר ולהגיע לעם ישראל דרך ערוצים ובמות אחרות. יש לי כעת כמה ערבים פנויים, ואני אשמח להגיע ולהתארח בכל מקום כדי לדבר על המלחמה, העוצמות שיש לנו והיכולת לצמוח מתוך הכאב. ממשיכים קדימה".