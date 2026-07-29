גורם מדיני בכיר חושף: זו כמות הטילים שיש לאיראן

על רקע ביקורו המדיני של ראש הממשלה בנימין נתניהו בארצות הברית וסדרת הדיונים הביטחוניים שהוא מקיים בוושינגטון, גורם מדיני בכיר סיפק הערב (רביעי) תדרוך חריג לכתבים המתלווים למשלחת, וחשף פרטים חדשים על המתרחש בצמרת השלטון בטהרן ובמערך הרקטות של הרפובליקה האסלאמית.

לפי דברי הגורם המדיני הבכיר, בקהילת המודיעין קובעים בוודאות כי מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון עלי חמינאי ומי שמסומן מזה זמן רב כיורשו המיועד, עדיין בחיים. בנוסף, חשף הגורם נתונים מדאיגים באשר ליכולות הצבאיות של המשטר האיראני, וציין כי ברשותה של איראן עומד כעת ארסנל של כ-1,500 טילים בליסטיים הזמינים לשימוש.

במערכת הביטחון מזהירים: "הדרך להסלמה קרובה"

לצד הנתונים המודיעיניים שהוצגו בוושינגטון, במערכת הביטחון מצביעים על עצימות גוברת במתיחות ומזהירים מפני התדרדרות מהירה במצב הביטחוני באזור.

גורם ביטחוני התייחס להתפתחויות האחרונות ואמר כי "כמו שזה נראה כרגע, הדרך להסלמה עם איראן קרובה". האזהרות הללו מגיעות בזמן שראש הממשלה נתניהו מקיים פגישות מרכזיות בבירה האמריקנית, שנועדו להדק את התיאום האסטרטגי והביטחוני בין ירושלים לוושינגטון אל מול האיום האיראני הגובר