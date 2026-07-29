סוער ב"כיפות ברזל": "180 אשכנזים שבוחרים את עצמם"

בתוכנית "כיפות ברזל", בהגשת נתנאל איזק, השתתפו פרשן סרוגים יוסי בן עטר, פרשן "כיכר השבת" ישי כהן, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן וחבר הכנסת לשעבר אורן חזן.

במהלך התוכנית דנו חברי הפאנל בשורת הסוגיות שמעסיקות את הימין ואת הציבור הדתי והחרדי: תוצאות הבחירות הפנימיות בציונות הדתית, המאבק על דמותה של רשימת הליכוד, דבריו של ח"כ אורי מקלב על הציבור הדתי־לאומי והוויכוח שהתעורר בעקבות האירועים האחרונים ביהודה ושומרון.

הפריימריז בציונות הדתית: "לא מתלהב"

הדיון הראשון עסק בבחירתם של אורית סטרוק, שמחה רוטמן וצבי סוכות למקומות הראשונים בפריימריז של הציונות הדתית. אבי וידרמן הטיל ספק במשמעות הרחבה של ההליך ובמידת הגיוון שהוא מבטא.

"זה יותר כמו נפיחה קלה", אמר וידרמן, והוסיף: "בסוף אנחנו מדברים על פריימריז. מאה ושמונים אשכנזים שבוחרים את עצמם, תסלח לי, לא מתלהב".

יוסי בן עטר הצטרף לביקורת על אופייה של הרשימה ועל השליטה של יו"ר המפלגה בצלאל סמוטריץ'. לדבריו, "בצלאל סמוטריץ' והציונות הדתית הולכים ונהיים ממש דומים למפלגה הזו של ליברמן".

בהמשך טען בן עטר כי "סמוטריץ' למעשה היום בשלטון יחיד במפלגה הזו", והזהיר כי חלקים בציבור הדתי־לאומי, בעיקר בערים שאינן בלב ההתיישבות ביהודה ושומרון, אינם מרגישים בהכרח שהמפלגה מייצגת אותם.

מנגד, ישי כהן ביקש לבחון את כהונת סמוטריץ' דרך הישגיו עבור הציבור שאותו הוא מייצג. "אם יש גורם פוליטי בתוך הקואליציה הזו והביא הישגים מטורפים לציבור שלו, זה בצלאל סמוטריץ'", אמר.

כהן הוסיף כי "האיש הזה שינה את פני יהודה ושומרון", וטען כי דווקא בקרב הציבור החרדי נשמעת הערכה ליכולתו של סמוטריץ' להשיג תקציבים ולקדם את סדר היום של בוחריו.

בתוך הוויכוח על אחוז החסימה עלתה גם האפשרות שנתניהו יפעל לאיחוד בין מפלגות הימין או ישלב חלק מנציגיהן ברשימת הליכוד. כהן העריך כי ראש הממשלה לא ירצה לקחת סיכון של אובדן קולות, וכי שמונת השריונים שביקש עשויים לשמש גם לפתרון משברים בתוך הגוש.

המהפכה ברשימת הליכוד

הדיון עבר להצבעות שנערכו במרכז הליכוד ולהצעות ששינו את כללי ההתמודדות בפריימריז. ישי כהן הסביר כי מבחינת נתניהו קיים מתח בין רצונם של המתפקדים לבין השאלה איזו רשימה תצליח לנצח בבחירות הכלליות.

"יש פער בין מצביעי הליכוד לבין מתפקדי הליכוד", אמר כהן. לדבריו, נתניהו סבור כי "עם הרשימה הנוכחית של הליכוד הוא יכול להפסיד את הבחירות", ולכן הוא מבקש ליצור איזון בין המועמדים החזקים בקרב המתפקדים לבין מועמדים שיוכלו למשוך קהל רחב יותר.

אורן חזן הציג תחזית נחרצת בהרבה. "לא יהיו פריימריז בליכוד", אמר. "נתניהו עושה וימשיך לעשות הכול כדי שלא יהיו פריימריז בליכוד".

חזן טען כי נתניהו אינו מעוניין לקחת את הסיכון שבהתמודדות חופשית, והעריך שחלק מהדמויות המוכרות במפלגה עשויות שלא למצוא את עצמן ברשימה הבאה.

וידרמן הזכיר את היתרון שהיה לשיטת הפריימריז בליכוד לאורך השנים. "אני חושב, ובצדק, שכל השנים הייתה לו את השיטה הטובה ביותר לגדל מנהיגות למדינת ישראל, וזה הוכיח את עצמו שלושים שנה", אמר.

בהמשך הסביר כי השיטה אפשרה להצמיח שורה של חברי כנסת דרך המחוזות, והביע חשש שהכללים החדשים יעניקו יתרון דווקא לחברי כנסת מכהנים שמבקשים להימנע מהתמודדות ברשימה הארצית.

בן עטר הציג עמדה מורכבת יותר. הוא הסכים כי המהלך שאושר משנה את המפלגה, אך הדגיש כי בסיס התנועה עדיין חי ופועל.

"אין מחלוקת שההצעה של ראש הממשלה שעברה שינתה את פני הליכוד, וזו לא אותה דמוקרטיה ליכודית שהייתה לאורך השנים, אבל הליכוד הוא עדיין בית", אמר.

לדבריו, הפעילים שמגיעים, שואלים, מתעניינים ומעורבים מוכיחים שלליכוד עדיין יש תשתית פנימית שאין למפלגות רבות אחרות.

הסערה סביב דברי אורי מקלב

חלק מרכזי נוסף בתוכנית הוקדש לדבריו של ח"כ אורי מקלב נגד הציבור הדתי־לאומי סביב סוגיית לימוד התורה והגיוס. ישי כהן הגדיר את הדברים "רע ומיותר", והבהיר כי גם בתוך מחלוקת אידיאולוגית אסור לפגוע בלוחמים שמשלבים לימוד תורה ושירות צבאי.

"אסור לנו להגיע למצב שייתפס בציבור שהציבור החרדי, או הנציגים שלנו החרדים, מזלזלים באלו שלומדים, נלחמים ומסכנים את חייהם", אמר כהן.

בהמשך פנה ישירות ללוחמים הדתיים: "אנחנו מעריצים אתכם, אוהבים אתכם, לומדים למענכם, וכן, יש לנו גם חילוקי דעות".

בן עטר הסכים עם הביקורת וטען כי מקלב מכיר היטב את המחירים שמשלמות משפחות המילואים. "זה רע ורע מאוד משתי סיבות", אמר. לדבריו, "מקלב מעורב, הוא יודע בדיוק מה קורה לנשות המילואים", ולכן היה עליו להבין כיצד דבריו יתקבלו בציבור.

וידרמן החריף את הטון ואמר: "הגיע הזמן שהאמת תיאמר. יש פה קבוצה שפשוט מנותקת".

אורן חזן, מנגד, ביקש להפריד בין הביקורת על ההנהגה החרדית לבין היחס לעולם התורה. הוא שיבח את תרומתה של הציונות הדתית, אך הדגיש כי לימוד התורה הוא מרכיב יסודי בזהותה של המדינה. לצד זאת, תקף את ההגנה על מי שאינם לומדים בפועל ואינם מתגייסים.