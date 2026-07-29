הפריימריז בליכוד: מכה קשה לח"כית המכהנת

חברי הליכוד, ארכיון ( אוליבייה פיטוסי / פלאש 90 )

תנועת "מטות ערים", מהארגונים הבולטים והוותיקים במחנה הלאומי וההתיישבות, פרסמה היום (רביעי) את המלצתה הרשמית לקראת הבחירות הפנימיות במפלגה. התנועה בחרה להעניק את תמיכתה לדור חרלפ, חבר מועצת העיר גבעת שמואל, כמועמד המומלץ מטעמה למחוז דן – תל אביב.

מדובר במכה פוליטית לא מבוטלת עבור חברת הכנסת המכהנת אתי חוה עטיה, המתמודדת אף היא באותו המחוז. במערכת הפוליטית מעריכים כי שינוי תקנון הליכוד - שאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות - נתפר במידה רבה כדי לאפשר את התמודדותה של עטיה במחוז דן-תל אביב. למרות זאת, בחרה התנועה להתייצב דווקא לצדו של חרלפ, צעד שעשוי להעניק לו רוח גבית חזקה בקרב מתפקדי הליכוד המזוהים עם הימין האידיאולוגי. עשור של פעילות למען ההתיישבות והזהות היהודית דור חרלפ מוכר בשנים האחרונות כפעיל ציבור בולט במחנה הלאומי. לאורך יותר מעשור הוא לקח חלק פעיל במאבקים ציבוריים למען חיזוק ההתיישבות, החלת הריבונות ביהודה ושומרון וביסוס הזהות היהודית, במסגרת שורת ארגונים ויוזמות ציבוריות. תנועת "מטות ערים", שהוקמה בשנות ה-90 בעקבות הסכמי אוסלו, נחשבת לאחד מארגוני השטח המשפיעים ביותר בימין החוץ-פרלמנטרי. לאורך השנים הובילה התנועה מאבקים נגד הקמת מדינה פלסטינית ופעלה לחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון. אף שאינה מפלגתית, התנועה מחזיקה בהשפעה רבה בקרב הציבור האידיאולוגי בימין.

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הקרב על המחוזות בליכוד מתחמם

התמיכה בחרלפ מצטרפת לשורת התארגנויות וחיבורים שמתגבשים בימים אלו לקראת הפריימריז בליכוד, כאשר המועמדים השונים נאבקים על ליבם של ארגוני השטח וקבוצות המתפקדים המשפיעות.

עבור חרלפ, ההמלצה של "מטות ערים" מהווה זריקת מרץ משמעותית אל מול חברת כנסת מכהנת, ומסמנת איתות ברור מצידו של המחנה האידיאולוגי המבקש לרענן את רשימת הליכוד בנציגים בעלי זיקה עמוקה לפעילות ערכית וציבורית בשטח.