איילת שקד באזהרה לשותפיה: "אין לכם מושג מה אתם עושים"

בזמן שעל המפה הפוליטית נבחנת האפשרות לריצה משותפת של בני גנץ, דדי שמחי, יולי אדלשטיין ואיילת שקד, שרת המשפטים לשעבר מבהירה לשותפיה כי הדרך לכנסת אינה פשוטה כפי שזה עשוי להיראות מהצד.

לפי דיווח ב'וואלה', במהלך דיוני המו"מ בין הצדדים, השמיעה שקד אזהרה חריפה בנוגע לסיכונים הכרוכים בריצה עצמאית ובניסיון לחצות את רף אחוז החסימה. שקד טענה בפני חבריה לשולחן כי הם אינם מעריכים נכון את גודל האתגר.

"אתם לא ניסיתם להתמודד לבד, אני כן ניסיתי", אמרה שקד בשיחות הסגורות. "אתם לא מבינים כמה זה קשה. זה אולי נראה פשוט מבחוץ, אבל לגייס בייס ולהביא מצביעים זו משימה מורכבת מאוד. לעבור את אחוז החסימה זו משימה קשה הרבה יותר ממה שנדמה".

הניסיון המר מ-2019 ו-2022

דבריה של שקד מגיעים מתוך היכרות כואבת ואישית עם המערכת הפוליטית. כזכור, בבחירות אפריל 2019 עזבה יחד עם נפתלי בנט את מפלגת הבית היהודי כדי להקים את "הימין החדש". על אף ששניהם החזיקו בתפקידי שרים בכירים והפגינו פופולריות רבה בסקרים, המפלגה נותרה מחוץ לכנסת לאחר שלא עברה את אחוז החסימה על חודם של קולות מעטים.

תרחיש דומה חזר על עצמו גם במערכת הבחירות של 2022, אז עמדה שקד בראשות מפלגת הבית היהודי אך שוב לא הצליחה לגייס את מספר הקולות הדרוש כדי להיכנס למשכן הכנסת. כעת, היא מנסה לוודא ששותפיה החדשים אינם ממעיטים בעוצמת המכשול בדרך לחיבור פוליטי חדש.