 המיליציות בעיראק מודיעות: נצטרף ללחימה לצד איראן

המלחמה מתרחבת לחזיתות נוספות, לאחר שבתגובה למתקפת הפתע האיראנית אמש ותקיפה משטח עיראק על תשתיות נפט בסעודיה, ביצעו האמריקאים והסעודים תקיפות משותפות כנגד כוחות שיעים שהוכוונו על ידי איראן בשטח עיראק, המיליציות המקומיות מודיעות על הצטרפות ללחימה.

מהמיליציות השיעיות בעיראק נמסר אל התקשורת העיראקית: "אנו נודרים ונשבעים, התוקפנות על אדמתנו לא תעבור בשתיקה, לא נבליג. הפושע האמריקאי והבוגדים הערבים ישלמו את המחיר על מעשיהם הלילה".

ההודעה החריפה וההחלטה לקחת חלק אקטיבי יותר בסכסוך מגיעה לאחר שאמש ארה"ב וסעודיה ביצעו תקיפות אוויריות משולבות כנגד מתקנים של מיליציות שיעיות בעיראק, אשר שיגרו כלי טיס מתאבד משטח המדינה אל סעודיה, בהכוונת איראן.