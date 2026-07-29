דרמה בכדורגל העולמי: כוכב הענק פורש מהנבחרת

סוף עידן בכדורגל הברזילאי: ניימאר הודיע היום (רביעי) בריאיון כי הוא יתלה את מדי הנבחרת הלאומית ויסיים את דרכו בנבחרת ברזיל, לאחר 16 שנים שבהן לבש את מדיה.

ניימאר מסיים את הפרק הבינלאומי בקריירה שלו כשהוא מחזיק במעמד מלך השערים של נבחרת ברזיל בכל הזמנים. לאורך שנותיו במדים הלאומיים הפך לאחת הדמויות הבולטות והמזוהות ביותר עם הנבחרת, וכעת הוא בוחר להיפרד ממנה.

ההודעה מסיימת תקופה ממושכת שבה ניימאר היה חלק מרכזי מנבחרת ברזיל. במשך 16 שנים הוא ייצג את המדינה, הפך למלך שעריה והיה שותף לשניים מהרגעים הבולטים שלה בתקופתו.

ההישג הראשון הגיע בשנת 2013, כאשר ברזיל זכתה בגביע הקונפדרציות. הזכייה העניקה לניימאר תואר משמעותי במדי הנבחרת הבוגרת והפכה לאחד מרגעי השיא שלו במדים הלאומיים.

שלוש שנים לאחר מכן הגיע רגע מרכזי נוסף. באולימפיאדת ריו 2016 זכה ניימאר יחד עם הנבחרת הברזילאית במדליית הזהב, לעיני הקהל הביתי. הזכייה בריו נחשבת לאחד הרגעים הזכורים ביותר מתקופתו בנבחרת, בשל המעמד והעובדה שהושגה על אדמת ברזיל.

כעת, לאחר 16 שנים, ניימאר הודיע כי דרכו בנבחרת מגיעה לסיומה. בכך נפרדת ברזיל ממלך השערים שלה בכל הזמנים ומאחד השחקנים הבולטים שלבשו את מדי הנבחרת לאורך התקופה.

הפרישה שעליה הכריז בריאיון נוגעת לנבחרת ברזיל ולקריירה הבינלאומית שלו. ניימאר עוזב את המדים הלאומיים עם זכייה בגביע הקונפדרציות, מדליית זהב אולימפית והמקום הראשון בטבלת כובשי השערים של הנבחרת.