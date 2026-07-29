משטרת ישראל מתירה לפרסום את פרטיה, שמה ותמונתה של ליאורה ליאור נתיב שטרסברג, בת 54 מחיפה, החשודה בביצוע עבירות חמורות של גניבה, שימוש בכרטיסי אשראי בנסיבות מחמירות והתחזות לעובדת ציבור, תוך ניצול קשישים באזור חיפה.

מממצאי החקירה עולה דפוס פעולה שיטתי ומקומם: על פי החשד, החשודה גנבה כרטיסי אשראי מקורבנותיה במהלך נסיעות משותפות עמם. במקרים אחרים, היא הגיעה ישירות לבתיהם של קשישים תוך הצגת מצג שווא כאילו היא מספקת שירות רפואי. בזמן ששהתה בביתם, ניצלה את תמימותם וגנבה מהם כרטיסי אשראי ורכוש בעל ערך.

המשטרה פונה לציבור: קריאה לאיתור נפגעים נוספים

במשטרה מציינים כי היתר הפרסום של שמה ותמונתה של החשודה נועד להגן על הציבור מפני פגיעה נוספת, וכן לצורך איתור קורבנות נוספים שאולי נפגעו ממעשיה וטרם דיווחו על כך.

פניית המשטרה לציבור: כל מי שנפגע ממעשיה של החשודה, או מכיר אנשים נוספים שנפלו קורבן לאותן עבירות, מתבקש לפנות בדחיפות לתחנת משטרת חיפה בטלפון 04-8648811 או להודיע למוקד 100 של משטרת ישראל. בעת הפנייה יש לציין את מספר תיק החקירה: 325372/26.